Az érszűkület és a cukorbetegség együttes előfordulása növeli a végtagok elvesztésének kockázatát

A cukorbetegek száma évről évre nő, és ma Magyarországon csaknem nyolcszázezer diagnosztizált cukorbeteg ember él. Évente mintegy háromezer lábamputációra kerül sor a felnőtt lakosság körében az alsó végtag érszűkülete miatt.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A cukorbetegség hosszabb idejű fennállása esetén fokozatosan mennek tönkre a láb bőrét behálózó idegek, így a láb érzéketlenné válik. Károsodnak az erek is, ami jelentősen csökkenti a bőr védekező és regenerációs képességét. Ez idővel a bőrfelület elhúzódó fertőzéseihez, majd kisebb sebek kialakulásához vezet, amelyeket a láb érzéketlenné válása miatt sokszor észre sem vesznek a betegek. A sebek a láb vérkeringésének további fokozatos romlása miatt egyre súlyosabbá válnak, a mélybe terjednek, a csontokat is elérhetik és csökkennek a gyógyulás esélyei.

A kezelés több orvosi szakterületet is érint

A diabéteszes lábon kialakuló nehezen gyógyuló fekély kezelése több orvosi szakterületet is érint. Kökény Zoltán, a Sebkezelő központ sebész főorvosa az M1 Életkor című műsorában elmondta, a fekély kezelése érinti az ideggyógyászt, aki a neuropátiát kezeli, érinti az érsebészt, angiológust, aki az érszűkület kezelésében nyújt segítséget, illetve az alaki deformitások javítását a ortopéd orvosok látják el.

Kockázati szintfelméréssel megelőzhető lenne az amputációk nagy része

A cukorbetegek száma évről évre nő. Ma Magyarországon csaknem nyolcszázezer diagnosztizált cukorbeteg ember él, és évente mintegy háromezer lábamputációra kerül sor a felnőtt lakosság körében az alsó végtag érszűkülete miatt, pedig a műtétek nagy része megelőzhető lenne. Az érszűkület és a cukorbetegség együttes előfordulása ráadásul

sokszorosára növeli a végtagok elvesztésének kockázatát.

Egy nemzetközi eljárással, az úgynevezett kockázati szintfelméréssel megelőzhető lenne az amputációk nagy része. Három végtagon mért vérnyomás értékből a Doppler-index kimutatja, hogy van-e a betegnek érszűkülete.



Kökény Zoltán elmondta, a cukorbetegeknél általában az érszűkület a térd alatti érszakaszokra korlátozódik, a térd- és a lábszárerekre.

Minél hosszabb ideje áll fenn a cukorbetegség, annál

nagyobb a szövődmények kialakulásának a kockázata.

„A gerincvelőn a lábujjig tartó idegrostok a leghosszabbak, ezek a legsérülékenyebbek, hiszen ezek egyetlen sejtből vannak” – mondta Kökény Zoltán. Hozzátette, „ezért van az, hogy a lábon esik ki elsőre az érzékelés. Már közepes kockázatot jelent a neuropátia, az érszűkülete, illetve a bőrkeményedés a talpakon”.

Van néhány fontos szempont és tanács, amit érdemes szem előtt tartania a diabéteszes lábbal élőknek. Kerüljék a túl forró vízben való fürdőzést. A mezítláb járás is sérüléseket okozhat a lábon, ezért kerülendő. A legkisebb deformitás, érzéskiesés észlelése esetén is érdemes ortopéd szakorvoshoz fordulni. Nagyon fontos, hogy az érintettek viseljenek kényelmes cipőt, amely nem szorít. Szükség esetén nagyon hasznos lehet a speciális talpbetét is.

