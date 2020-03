Aszpirinnal csökkenthető a májrák kockázata

Harvardi kutatók kísérletéből az derült ki, hogy naponta alkalmazott alacsony dózisú aszpirinnal 43 százalékkal csökkenthető a májrák kialakulásának esélye – olvasható a Daily Mail hírei közt.

Taking half an aspirin pill every day can cut the risk of liver cancer by nearly a half, scientists claim https://t.co/yX1Zf5rgNF

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 13, 2020