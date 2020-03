Kemoterápia nélkül is le lehet győzni a daganatos sejteket

A hagyományosnak nevezhető sebészi, sugár, és kemoterápia mellett újabban a rohamosan fejlődő immunterápiát is alkalmazzák a rák féken tartására és kezelésére. Ilyenkor a beteg szervezetét hívják segítségül a tumorsejtek felismerésére. Az eljárásnak egyelőre több mellékhatása lehet, gyulladások alakulhatnak ki a szervezetben. Ezért is folynak még újabb és újabb kutatások. Pécsi és debreceni kutatók olyan terápiák megalkotásán dolgoznak, amelyek a gyulladásos betegségekkel szemben is hatékonyak.