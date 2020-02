A magas vérnyomás az egyik rizikófaktora a szív- és érrendszeri betegségeknek

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

„Szervezetünkben a vérkeringés juttatja el a szükséges vért a test egyes részeihez. A vérnyomás az áramoló vér által az erek falára kifejtett nyomás. Ez egy pulzáló érték, hiszen a szív pumpafunkciója határozza meg” – mondta Kósa Éva angiológus főorvos a Duna Család-barát című műsorában.

„Az optimális vérnyomásérték 120/80 higanymilliméter, a normális vérnyomásérték pedig 120–129/80–85 higanymilliméter között mozog” – mondta Kósa Éva. Hozzátette, ezenkívül létezik egy magas normál érték is, ami 130–139/85–90 higanymilliméter között ingadozik. Az emelkedett-normális vérnyomás az idő előrehaladtával egyre romlik.

„Magas vérnyomásnak számít 140/90 higanymilliméter feletti érték” – mondta Kósa Éva.

A magas vérnyomás az egyik legfontosabb rizikófaktora a szív- és érrendszeri betegségeknek. Hozzátette, sok esetben más betegségekhez is társul, mint például a cukorbetegséghez. Emellett magas kockázati tényezője a sztróknak és a veseelégtelenségnek is.

A magas vérnyomásnak két fajtáját különítjük el, az egyik fajtája az elsődleges hipertónia, amely esetében nincs egyértelműen megállapítható ok, kialakulhat környezeti hatás, genetikai tényező vagy akár nem megfelelő étkezés, illetve mozgásszegény életmód hatására is. A másodlagos hipertónia valamilyen betegség következményeként alakulhat ki, de bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is jelentkezhet.



Korábban úgy gondolták, hogy a tartósan fennálló alacsony vérnyomás az agyra nincs hatással, az agy és az agyi erek kompenzációs mechanizmusai az agyi erekben uralkodó nyomásviszonyokat képesek a normál tartományon belül stabilizálni. Az újabb vizsgálati eredmények azonban bebizonyították, hogy ez a feltételezés nem helytálló, az alacsony vérnyomással diagnosztizált betegeknél az agyi erek vérátáramlása is alacsonyabb, így az agyi működések romlása is kialakulhat.

„A legtöbb esetben sokáig egyáltalán nem észlelhető semmilyen tünet, azonban fontos a betegség korai szakaszban történő felismerése a szövődmények elkerülése miatt. Ezért negyven év alatt is ajánlott a rendszeres, legalább ötévenkénti vérnyomásmérés” – mondta Kósa Éva.

