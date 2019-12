Csúcstechnológiás eszközökkel javíthatják a gerincvelő-sérültek életkörülményeit

Az egészségügyi technológia élvonalába tartozó eszközökkel végez nemzetközi szinten releváns kutatást a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kutatócsoportja – tájékoztatta az egyetem kedden az MTI-t.

A kutatás célja a súlyos gerincsérültek életkörülményeinek javítása és az exoskeletonok, azaz a súlyos mozgáskorlátozottak számára a mozgás élményét újra elhozó berendezések hosszú távú egészségügyi hatásainak összehasonlító vizsgálata – írták.

A PTE Idegsebészeti Klinikája és Biomedical Engineering Projektjének kutatócsoportja az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel (OORI) közösen egy olyan fenntartó terápia kialakítását szeretné elérni, amelyben hosszú, többéves időtávon dolgoznak együtt a gerincvelő-sérültekkel. A kutatás jelentőségét növeli, hogy az ilyesfajta vizsgálatok világszerte gyerekcipőben járnak – közölte az egyetem.

A közleményben kitértek arra: az emberi állóképességet, fizikai erőt és mobilitást javító önmozgó külső testvázakat, azaz exoskeletonokat régóta használják az iparban és a technológia fejlődésének köszönhetően már az egészségügyben is megjelentek az elmúlt években.

A pécsi kutatók által – uniós pályázat révén – beszerzett, az exoskeleton technológia élvonalát képviselő ReWalk gyártmányú eszközök sík talajon akár napi 10 kilométert is képesek megtenni, megfelelő gyakorlással használhatóak a lépcsőn való fel- és lemenésre is, emellett több órát üzemelnek egy feltöltéssel. Mint írták, egy rendkívül új technológiáról van szó, s mindössze néhány száz ilyen berendezést használnak jelenleg az egész világon.

A berendezések a súlyos, az orvostudomány jelenlegi állása szerint járni többé nem képes sérültek számára is újra biztosítják az önálló helyváltoztatás élményét. Mindennek fontos egészségügyi hozadéka is van, hiszen a függőleges testhelyzet lényegesen jótékonyabb hatást gyakorol a szervezetre, mint a kerekesszékben ülés. Így a PTE és az OORI kutatócsapatának reményei szerint tartós életminőség javulás érhető el a segítségükkel – azzal együtt is, hogy e csúcstechnológiás gépek az áruk miatt egyelőre nem elérhetőek a közfinanszírozott egyéni ellátásban, és elsősorban tréning céljára használhatók.

Első jelentős mérföldkőként június közepe óta az egyik beteg már önállóan képes használni a berendezést – írták a közleményben.

A címlapfotó illusztráció.