Ketaminnal csökkentették az alkohol utáni sóvárgást egy kísérletben

A partidrogként is használt ketamin nagy fájdalomcsillapító hatással bíró érzéstelenítő, amely nagyobb dózis esetén hallucinációkat okozhat.

Az University College London kutatói azt vizsgálták, hogyan befolyásolható az alkoholfogyasztási kedv a ketamin használatával, és egy egyszerű és gyors kísérleti kezeléssel meglepő eredményt sikerült elérniük. A tesztalanyok a kezelés után kevésbé érezték sürgetőnek, hogy a pohár után nyúljanak – olvasható a Sky News cikkében.

Researchers say the “quick and simple experimental treatment” saw heavy drinkers reduce their consumption levels substantially https://t.co/46h4PAhoc5

