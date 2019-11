Egy friss kutatás szerint a légszennyezés a szem egészségére is komoly hatással lehet, és a kóros elváltozásból, amelyet előidéz, akár vakság is kialakulhat.

A kutatók 111 ezer embernél tekintették át 2006 és 2010 között végzett látásvizsgálatok eredményeit, melyeket aztán a lakóhelyük légszennyezettségével vetettek össze – olvasható a The Independent cikkében.

