A gyógyszerek lesz a téma a Semmelweis Egészségnapok következő rendezvényén

Bármilyen gyógyszerszedéssel kapcsolatos témában tehetnek fel kérdéseket a látogatók a Semmelweis Egyetem ingyenes rendezvénysorozatának következő, decemberi programján.

Az egyetem szerdai közleménye szerint a Molekulától az űrsebészetig elnevezésű rendezvény egyik programelemeként az egyetem klinikai gyógyszerészei délutáni konzultáció keretében várják az érdeklődőket az Elméleti Orvostudományi Központ aulájában.

A laikusoknak szóló különleges „Gyógyszerészi fogadóórán” kiderül, hogy milyen készítményt, mikor és hogyan kell alkalmazni. Az egyetem gyógyszerészei a várandósság alatti gyógyszerszedéssel, az influenzás tünetek enyhítésével, de akár az onkológiai terápiák mellé javasolt étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban is tesznek javaslatokat.

A program mindenki számára nyitott, aki a helyes és biztonságos gyógyszerszedéssel kapcsolatban szeretne tanácsokat kapni. A konzultációra a helyszínen lehet regisztrálni.

A Molekulától az űrsebészetig című programon az érdeklődők gyógyszerészeti témájú interaktív előadásokon is részt vehetnek. Megtudhatják, hogy mi egy gyógyszerész feladata, mi történik a gyógyszertári színfalak mögött, választ kaphatnak olyan gyakran feltett kérdésekre, hogy miért kell néha recept, néha meg nem, de a szakemberek a mellékhatásokkal kapcsolatban is tájékoztatást adnak az érdeklődőknek. Kiderül az is, hogy fontos-e betartani az étkezéshez kapcsolódó alkalmazási utasításokat, illetve az adagolásról is szó esik.

Az előadásokra előzetes regisztráció szükséges, amely megtehető az alábbi oldalon, ahol a részletes program is olvasható.

