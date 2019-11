Magyar fejlesztésű daganatterápiás módszer nyert innovációs versenyt

Rangos díjat nyert a személyre szabott terápiás módszerért egy magyar rákkutató cég. A fejlesztők egy szoftvert dolgoztak ki, ami a beteg számára a legmegfelelőbb gyógyszert választja ki a kezeléshez. A program a hibás géneket találja meg, majd ez alapján javasolja a különböző készítményeket. Ez pedig nemcsak a gyógyulás, de a kutatások időtartamát is jelentősen lerövidítheti.

A verseny a V4 régióban zajlott, ahol a legjobb startup cégek mérték össze erejüket. A cél az volt, hogy megoldást találjanak a gyógyszerek fejlesztésének felgyorsítására. A mai innovatív világban gyorsan kell kifejezni és megmutatni a terveket, ezért jött az ötlet, hogy egy boksz ringben tartsák a versenyt – számolt be Peták István rákkutató, az Oncompass Medicine tudományos igazgatója az M1 Ma este című műsorában.

Gyors válaszok

Elmondta, a ringben kérdéseket kaptak a versenyzők, amelyekre 40 másodperc alatt kellett válaszokat adni, a menet végét pedig egy gong jelezte, akár csak egy bokszmeccsen. A gyors válaszok lehetővé tették, hogy a közönség és a zsűri is átfogó képet kapjon arról, ki tud áttörőbb és nagyobb jelentőségű innovációval segíteni egy adott problémát – mondta.



A nyertes szoftver lényege, hogy egy olyan személyre szabott terápiás módszer, amely minden daganatos beteg génhibáihoz kapcsolja hozzá azt a célzott módszert, amely arra az adott génhibára hat. Ez lehetővé teszi, hogy egy

teljesen személyre szabott kezelést dolgozzanak ki a betegeknek.

Véleménye szerint erre azért is volt szükség, mert ma már 125 különböző gyógyszer van forgalomban az ilyen betegségek gyógyítására. A szoftver azonban nagyon pontosan határozza meg a hibákat, molekuláris diagnosztikát állít fel, így könnyebb a gyógyszerek kiválasztása is, de akár új gyógyszerezési eljárást is ki lehet az eredményekkel dolgozni.

Kiemelte, a módszer orvosi eszköznek minősül, és orvosi használatra is szeretnék átadni. Folyamatosak az onkológusokkal való egyeztetések, és elsősorban a betegeknek is onkológusi konzultációt ajánlanak először, mert nem minden esetben van szükség a módszer alkalmazására – hívta fel a figyelmet.

Nemzetközi és globális célok

Az eljárással az is lehetővé válik, hogy a betegeknél sokkal rövidebb idő alatt következzen be állapotjavulás. És nem utolsó sorban ahhoz is hozzájárul, hogy egy-egy gyógyszer hamarabb kerüljön forgalomba az orvosok, és ez által pedig később a betegek számára – hangsúlyozta. Hozzátette, szeretnék elérni, hogy a terápiás módszer idővel a nemzetközi, majd a globális térbe is bekerüljön.

Közölte, egy tüdődaganatos betegnél már sikeresen alkalmazták az eljárást, a szoftver pontosan meghatározta a génhibát, így

megfelelő gyógyszeres kezelést tudtak kidolgozni számára az orvosok.

Pár héttel ezelőtt az Amerikai Onkológusok Szövetségének a konferenciáján is részt vettek, amely az áttörő onkológiai fejlesztésekre irányult. A bangkoki szakmai rendezvényen is bemutatták a terápiás módszerüket, amelyért a legjobb absztraktnak járó díjban részesültek – fűzte hozzá Peták István

Bővebb információt ide kattintva olvashat.

A címlapfotó illusztráció.