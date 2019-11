A kengurumódszer növeli a koraszülöttek egészséges túlélését

November 17-én a koraszülöttek világnapján Magyarországon is egy-egy szimbolikus épületet lila fénnyel világítanak meg, amivel a koraszülött babákra és a koraszülésre hívják fel a figyelmet, immár évek óta. Hazánkban minden tizedik baba idő előtt születik meg. A 25. terhességi hét után világra jött kisbabák túlélési esélye akár ötvenszázalékos is lehet. Az egészséges túlélési esélyt segíti a kengurumódszer is.