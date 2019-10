Új módszert használnak az influenza megelőzésére

Az influenza megelőzését szolgáló oltások mellett egy új módszer is egyre népszerűbbé válik. Az új eljárás során titán-dioxid-alapú fotokatalitikus védőbevonattal szórják be azokat a kritikus érintkezési pontokat, melyekkel több ember is kapcsolatba kerül a mindennapokban. A titán-dioxidot, mint katalizátort használják, ami a fénnyel reakcióba lépve éri el a kívánt védőhatást.