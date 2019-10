Mikrofonnal is diagnosztizálható a kopásos ízületi gyulladás

A kopásos ízületi gyulladás az ízületi gyulladás leggyakoribb formája. Ebben az esetben a porc a túlzott kopás következményeként lebomlik, a csontok egymáshoz súrlódnak mozgás közben, ami okozhat fájdalmat, merevséget és dagadást is. Normál esetben az emberi szervezet képes a kisebb ízületi károsodást kijavítani, de a kopásos ízületi gyulladás során a csontok végéről lebomló védő porcot nem tudja újratermelni – olvasható a BBC cikkében.

