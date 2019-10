Korai rákdiagnosztikát szolgáló kutatásokban vesz részt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), az erről szóló megállapodást kedden írták alá a felsőoktatási intézmény és a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői.

Rovó László rektor közölte, az egyetem olyan forradalmi új technológia kidolgozásában vesz részt, amely a világ jelenlegi klinikai kutatásainak élvonalát képviseli.

Pozsgay Csilla, a kft. ügyvezetője elmondta, korábbi vizsgálatok szerint az emberi vérplazmában egyedit képet mutat bizonyos molekulák megléte, egymáshoz viszonyított aránya, korra, nemre, egészségi állapotra jellemző.

A kutatások célja, hogy a daganatos betegségek diagnosztikáját fejlesszék. Nyolc olyan daganattípust választottak ki, amely a legérzékenyebben mérhető ezzel a módszerrel – közölte a szakember.

Hozzátette: első lépésként betegektől és egészséges önkéntesektől vett vérmintákból biobankot hoznak létre, amely később nemcsak ezt a projektet tudja aktívan kiszolgálni, hanem más kutatásoknak is hátteret biztosíthat. A kutatások protokolljának engedélyezése novemberben kezdődik, a mintagyűjtés pedig a tervek szerint jövő év elején indul – jelezte.

Pozsgay Csilla elmondta, az SZTE a módszert megalapozó kutatásokban is aktívan vett részt vett, és az anonimizált mintagyűjtés egyik centruma is a felsőoktatási intézmény lesz, de más partnerekkel is tárgyalnak. A nemzetközi tapasztalatok alapján egy minta begyűjtése, feldolgozása és biobankba helyezése 100-200 euróba kerülhet – tudatta az ügyvezető.

Kitért arra, a vizsgálatok során nem egy-egy molekulát keresnek, hanem olyan mintázatokat kívánnak azonosítani, amelyek adott betegségre utalnak. A vérplazmát lézerrel világítják meg, a mintán áthaladó fény pedig egyedi infravörös mintázatot ad.

A szakemberek reményei szerint a módszer hosszú távon szív- és érrendszeri, valamint neurodegeneratív betegségek – ilyen az Alzheimer-kór – diagnosztikája során is alkalmazható lehet – közölte az ügyvezető.

A címlapfotó illusztráció.