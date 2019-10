Több mint húszféle rákot lehet kiszűrni egy új vérvizsgálattal

Közel 3600 vérmintán próbálták ki a vizsgálatot, amely az esetek 99,4 százalékában helyesen azonosította a betegeket, mindössze 0,6 százaléknál lett téves a diagnózis – olvasható a Daily Mail cikkei közt.

A tudósok azt remélik, a teszttel hamarabb lehet majd diagnosztizálni a betegségeket,

Egyelőre azonban még nem tudni, hogy a vizsgálatot mikortól kezdik hivatalosan alkalmazni.

New blood test could detect more than 20 different types of cancer https://t.co/oIA8VOYq6H

