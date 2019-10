Rossz döntésekhez vezethet a túledzés

A Current Biology tudományos lapban megjelent tanulmányban nagy állóképességű sportolókat kértek meg, hogy kilenchetes edzésükből három hétig eddzék túl magukat, és a teljesítményüket összehasonlították egy normál edzéstervet követő csoportéval – olvasható a CNN hírei közt.

A túledzett sportolók már a biciklis teszten is rosszabbul teljesítettek, mint a másik csoport, és az agy MRI-vizsgálatakor a viselkedési tesztek alapján a végrehajtó funkcióknál nagyobb kimerültség volt észlelhető.

A végrehajtó funkció ebben a helyzetben azért felelős, hogy fenntartsa a mozgást még izomfájdalom ellenére is – mondta Bastien Blain, a tanulmány készítője. A kísérletben résztvevőknél azt tapasztalták, hogy van egy szellemi alkotóelem, amely kapcsolatban áll az edzéssel, és

Más szóval egy idő után kiégés volt tapasztalható, ami hatással volt természetesen az edzés minőségére is, de ami még meglepőbb, hogy csökkent a sportolók azon képessége, hogy ellenálljanak az azonnali jutalom kísértésének.

Too much exercise can lead to poor choices in your eating habits, self-care and finances, a new study found https://t.co/xb5sewjW9c

— CNN International (@cnni) September 30, 2019