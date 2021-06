A nemrég megtalált bizarr élőlény nyolc állkapcsával vadászik zsákmányára

Megosztás Tweet



A mélytengeri állatot a csendes-óceáni Új-Kaledónia közelében, 500 méterrel a tengerszint alatt fedezték fel. A faj teljesen egyedi, valószínűleg egy ősi élőlénycsalád utolsó ismert faja.

Az ophiura a kígyókarú csillagok egy típusa. Ezek a fajok a tengericsillagok távolabbi rokonai, világszerte előfordulnak a tengerfenéken, kígyószerű karjaik sugárirányba indulnak ki a testükből – a fajt a ScienceAlert tudományos magazinban mutatták be.

Az ophiurának nyolc darab, tíz centiméter hosszú karja van, horgokkal és tüskékkel felfegyverezve. Ráadásul nyolc álkapcsán éles fogak sorakoznak.

A faj teljesen egyedi, és különbözik minden korábban ismert élőlénytől, valószínűleg egy ősi élőlénycsalád utolsó ismert faja.

A kutatók számos tengeri élőlényt megvizsgáltak, hogy hozzá közelálló fajt találjanak, de az ophiurát legközelebbi kígyókarú csillag rokonaitól is nagyjából 180 millió évnyi evolúció választja el. Ez azt jelenti, hogy a közös ősük a triász vagy a jura korban élt, amikor a dinoszauruszok éppen csak megjelentek. Érdekes módon a kutatók Franciaországban már találtak a fajjal hasonlóságot mutató, 180 millió éves fosszíliákat, ami bizonyítja, hogy a faj tényleg ősi eredetű.

A tudósok sokszor az ilyen állatokat élő fosszíliáknak is hívják, ez azonban nem pontos meghatározás, hiszen ezek az élőlények is folyamatosan változtak az évmilliók során. A „paleoendemikus” kifejezés talán pontosabb lenne rájuk, ami arra utal, hogy

az ilyen fajok korábban sokkal szélesebb körben voltak elterjedtek, mára viszont csak néhány kis területre és talán egyetlen fajra korlátozódik az előfordulásuk.

Ezeket az életformákat tengerekben főleg a sekély kontinentális selfeken és a trópusi vizek tengeri hegyeinél találhatjuk meg, 200 és 1000 méter közötti mélységben.

A tengerfenék hegyei általában évmilliókkal korábban keletkezett, víz alá került vulkánok, ahol a láva sokszor a tengerfenéken lévő nyílásokból bugyog fel, és folyamatosan új bazaltrétegeket rak le a vulkán felületére.

A mélytengeri bazalt vulkánok sokszor addig nőnek, amíg a vízfelszínt is elérik, mint Hawaii vulkáni szigetei. Azonban az aktív vulkanizmus végével még ezek a szigetek is elsüllyedhetnek, és fokozatosan újra elboríthatja őket a mélytengerek élővilága. Ilyen élőhelyek világszerte előfordulnak, de még éppen csak elkezdték kutatni őket.

A tengerfenék hegyei különlegesek a mélytengeri élővilágon belül, mivel körülöttük az áramlatok kavarognak, és tápanyagot szállítanak a különböző mélységekbe, táplálva a mélytengeri állatokat.

Ezek az élőhelyek is sebezhetőek azonban a mélytengeri vonóhálós halászat és akár az ásványi anyagok mélységi bányászata miatt is. Nem véletlen, hogy nemrég az ausztrál és az új-kaledóniai kormány is új természetvédelmi területek létrehozását jelentette be tengerfenéken található hegyek környezetében.