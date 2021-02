Új kutatási együttműködés a V4 országok és Japán között

Megosztás Tweet



A gyakorlatban is hasznosítható fejlesztések megszületését várják a pályázati kiírástól.

Az első közös kutatás-fejlesztési pályázat sikereire alapozva, most második alkalommal hirdették meg a V4-Japán közös kutatási programot – erről számolt be Szabó István a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnökhelyettese a Ma reggel adásában.

A pályázat célja a V4 országok és Japán kutatás-fejlesztési együttműködéseinek erősítése az anyagtudományok területén. A pályázattól azt remélik, hogy a nemzetközi együttműködések révén növelni tudják a résztvevők versenyképességét mind innovációs, mind tudományos téren. A kiírásban előreláthatólag öt-hat projektet támogatnak, amiből Magyarország háromban vehet majd részt.

A mostani pályázatnak már 2015-ben volt előzménye, az akkori kiírásban főleg alapkutatások valósultak meg, most azonban már kísérleti fejlesztéseket, alkalmazott kutatásokat is támogatnak. Ezekben a kutatóintézetek versenypiaci szereplőkkel működhetnek együtt.

Az anyagkutatások közé tartoznak például a lézerfizikai vizsgálatok is, ezen a területen a Szegeden felépült ELI-ALPS lézerközpontnak köszönhetően Magyarországon európai szinten is egyedülálló lehetőségei vannak a kutatásoknak. Az NKFIH reményei szerint ez az intézmény is fontos szerepet játszhat a pályázatban.

A projektekbe kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, vállalkozások bekapcsolódását is várják. Azt remélik, hogy az együttműködések révén a felsőoktatásban, kutatóintézetekben meglévő tudás hasznosítása a vállalati szférában előtérbe kerül.

Címlapfotó: A szegedi ELI-ALPS lézerközpont (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)