Több, mint hárommilliárd forintból fejlesztik a hazai vízügyi felsőoktatás fellegvárát

A beruházás keretében teljesen megújulnak a bajai intézmény épületei.

Jól indul az év a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bajai, Víztudományi Kara számára. A felsőoktatási intézmény 3,165 milliárd forintos kormányzati támogatást kap fejlesztésre – erről számolt be az egyetem honlapja.

A vízzel kapcsolatos képzések a klímaváltozás következtében stratégiai jelentőségűek. A hazai vízügyi felsőoktatás központja pedig hosszú évtizedek óta Baján van. Az utóbbi években egyetemi képzéssé fejlesztették az itt folyó oktatást, új szakokkal bővítették a kínálatot, és a kar tudományos aktivitása is kiemelkedő.

A mostani beruházás fő célja, hogy a bajai vízügyi képzés ne csak hazai, de nemzetközi viszonylatban is a legjobbak közé tartozzon. A támogatásnak köszönhetően a bajai campuson többféle laboratórium létesül, a víztechnológiai oktatóbázis felújítása-átalakítása mellett pedig komplett laborcsarnok és szakraktár épül. Egy közösségi hallgatói teret és sportpályát is terveznek a jövőben, de bővül a magyaregregyi mérőtelep épülete is.

A kar érsekcsanádi telephelyén is megújul az épület, száraz dokk épül, a hidrogeodéziai eszköztár modernizálódik. A támogatásból rendbe hozzák a Beszédes József Kollégiumot is, az épület energiatakarékosabbá válik, a berendezések jelentős részét pedig kicserélik.

A nagyobb építkezés jövő év végén vagy 2023 elején indulhat, és hozzájárulhat az egész bajai térség fejlődéséhez.

„Vízügyes és környezetvédelmi vonalon a bajai karnak lesz a legkorszerűbb oktatási-kutatási infrastruktúrája. Olyan országos jelentőségű, stratégiai kutatásokban fogunk részt venni, amelyek az intézményt hosszú időre stabilizálják a hazai és a nemzetközi felsőoktatási térségben” – összegzett Bíró Tibor, a kar dékánja.

Címlapfotó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem