A pénz nem tesz boldoggá, a boldogság viszont gazdaggá tehet a kutatások szerint

A tudomány meglepő összefüggésekre mutat rá a boldogsággal kapcsolatban.

A koronavírus-járvány az emberek boldogságára sem gyakorol jó hatást. Sokan magányosabbak, szomorúbbak a korábbi időszakoknál, ezért most különösen is fontos lehet a boldogság tudományos szempontú tanulmányozása – erről szólt most a StarTalk rádió tudományos műsora.

A kutatók vizsgálatai számos olyan tényezőt és módszert megmutatnak nekünk, amik segíthetnek boldogabbá tenni az életünket.

Az első kérdés a téma kutatásával kapcsolatban az, hogy mit is jelent valaki boldogsága?

Általában két kérdéssel vizsgálják meg ezt a kutatók: 1. Hogyan érzed magad? 2. Mennyire vagy elégedett az életeddel?

Az első kérdésre a válasz inkább egy pillanatnyi állapotot tükröz. Lehetnek negatív érzéseink, a szomorúság, a harag érzései is fontosak, meg kell, hogy találjuk a módját, hogy ezekből is tanuljunk. Fontos ugyanakkor, hogy minél több pozitív érzést, örömöt, boldogságot éljünk meg.

A mennyire vagy elégedett az életeddel? kérdés már sokkal összetettebb, itt érdemes igazán maximalizálni az eredményt.

A két kérdésre adott válasz ugyanakkor nem feltétlenül esik egybe. Például ha elvégzünk egy iskolát vagy egy nehéz munkát, akkor közben nem feltétlenül vagyunk boldogok, viszont utána lehetünk nagyon elégedettek. Vagy például egy gyermek felnevelése a mindennapokban lehet nehéz, mégis a legnagyobb elégedettséget hozhatja el az életünkbe.

Egy jó példa erre, ha összehasonlítjuk, hogy milyen boldogságot érzünk például, ha gondtalanul megiszunk egy sört egy nyári estén a tábortűz mellett, illetve, amikor az újszülött gyermekünket először tartjuk a kezünkben. Mindkét esetben boldogságot érezhetünk, azonban az újszülöttet a kezünkben tartani nyilvánvalóan összetettebb érzés. Ilyenkor a boldogság mellett elgondolkodhatunk az élet értelmén, és érzéseinkbe belevegyülhet egy kis félelem is, hogy mindent jól csinálunk-e szülőként.

Eszünkbe juthat erről a kettőségről az is, amikor valaki a Facebookra csupa boldog pillanatot ábrázoló képet tesz ki, de valójában egyébként üres az élete.

Az igazi boldogsághoz az szükséges, hogy ez a kétféle boldogság a megfelelő arányban, egyszerre legyen része az életünknek. Megéljünk boldog pillanatokat is, és tudjuk, hogy van értelme az életünknek.

A kutatók még számos más érdekes szempontot is megvilágítottak. Például sokszor hallhatjuk, hogy a boldogság jó hatással van a memóriára. Ez egyrészt azért van, mert a vidám dolgokat az emberek inkább megosztják egymással, ezért többször elmesélik őket, és így könnyebben rögzülnek. De talán még fontosabb, hogy az emlékek tartós elraktározásában nagy segítség, ha valamilyen érzelem kapcsolódik hozzájuk.

Például, ha gyerekkorunkban kaptunk egy ajándékot, akkor nagyon boldogok voltunk, ez pedig segít az emlékek megőrzésében. Ezért, ha valamit biztosan meg akarunk jegyezni, akkor érdemes egy érzelemmel összekötni, így a nevetés és az öröm a tanulással is szoros kapcsolatban lehet. Például ha a Csíkszentmihályi Mihály-féle flow állapotban vagyunk, és a határainkat feszegetjük, akkor is egyfajta örömöt érzünk, ezért ilyenkor a tanulás is nagyon hatékony lehet.

A családban megélt boldogság sokkal összetettebb érzés, mint egy pillanatnyi állapot (Fotó: Pxhere.com)

A boldogsághoz az is szükséges, hogy megéljük a pillanatot, ezért például nem jó, ha a telefonunk értesítései túl gyakran kizökkentenek abból, amit éppen csinálunk. Ehhez kapcsolódik az az elsőre talán meglepő megfigyelés is, miszerint

számos helyzetben a túl sok választási lehetőség akár boldogtalanná is teheti az embereket.

Erre jó példa, ha valaki egy online streamingszolgáltatót használ, és neki kell kiválasztani az aznap megnézendő filmet. Aki próbálta már ezt, tudhatja, hogy milyen idegörlő a végtelen számú lehetőségből kiválasztani az aznapra épp tökéleteset. De hasonlóan járhatunk egy hipermarketben, amikor nem tudjuk eldönteni, hogy az esti filmhez melyik a legjobb nassolnivaló. Az ilyenkor érzett bizonytalanság azért van, mert ha végül sikerül is választanunk, akkor is nagy az esélye, hogy később elbizonytalanodunk, hogy nem az volt a tökéletes választás. Talán még ezeknél is aggasztóbb, ha belegondolunk, hogy napjainkban a társkereső oldalakon azonos problémával szembesülhetünk.

Az internetes párválasztás után – akár tudat alatt is – könnyen gondolhatjuk, hogy nem a legjobbat választottuk a végtelen számú lehetséges jelölt közül.

A kutatások azt mutatják, hogy a boldog emberek tényleg tovább élnek és gazdagabbak is általában. Például egy 18 éves ember boldogsága erős összefüggésben van azzal, hogy mennyi pénzt fog keresni a 20-as, 30-as éveiben. A kutatások pontosan azt mutatják, hogy nem a pénz teszi boldoggá az embereket, hanem inkább a boldogság teszi őket gazdaggá. Erre egyszerű a magyarázat:

Egy boldog ember sokkal könnyebben tanul, szívesebben dolgozik, kreatívabb, és jobban teljesít a munkahelyén.

Összefoglalva a kutatások eredményeit azt láthatjuk, hogy bár lehetnek örökletes elemei annak, hogy valaki mennyire lesz boldog, mindenki megtalálhatja a módját, hogy jobb legyen ezen a téren. Egy biztosan működő módszer, ha nem másokkal hasonlítjuk össze magunkat folyamatosan – például a Facebook képek alapján. Valamint az is fontos, hogy ne vegyük természetesnek magunk körül a megszokott világot, és a mindennapokban se felejtsünk el hálát adni a jó dolgokért.

