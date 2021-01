Tíz meglepő tárgy, amit egy túlélőcsomagnak mindenképpen tartalmaznia kell

Megosztás Tweet



Ezek a dolgok valószínűleg már most is ott vannak önök körül a lakásban.

Bár a koronavírus-járvány nem hozta el az apokalipszist, és Magyarországon olyan hatalmas vadonok sincsenek, hogy napokra eltévedjünk bennük, azért érdemes tudni, hogy mely háztartási tárgyaink lehetnek a leghasznosabbak a természetben.

Ha esetleg rákeresne az interneten, hogy mit kell tartalmaznia egy túlélőcsomagnak, akkor valószínűleg a legtöbb helyen ugyanazokat a tárgyakat sorolnák fel: kés, öngyújtó, kötél. Ezekre nyilván szükség lehet, van azonban egy csomó dolog, ami szintén hasznos – ezeket szedte most össze a Popular Science tudományos magazin. Sokan nem gondolnak rájuk, pedig egy karnyújtásnyira lehetnek a lakásban, és megkönnyíthetik a túlélést.

1. Iratcsipesz

Általában az irodákban használják őket, de akár a terepen is jól jöhetnek. Ha menedéket építünk, akkor ezekkel lehet ponyvát vagy bármi mást is összefogni, rögzíteni. Fontos, hogy nedves körülmények között idővel rozsdásodnak, tehát érdemes rájuk odafigyelni, ha esik az eső.

Az iratcsipeszek nem csak az irodákban hasznosak (Fotó: Wikipédia)

2. Gyorskötöző

Talán nem is kell magyarázni a fontosságukat. Szintén hasznunkra válnak a menedéképítésben, és az iratcsipeszeknél akár tartósabbak is lehetnek. Dolgok fellógatására, csapdák építésére, de akár arra is használhatjuk őket, hogy a nadrágszárunk összefogásával a kullancsok ellen védekezzünk.

3. Fogselyem

A különböző kötelek, zsinegek mindig hasznosak, hogy túléljünk nehéz helyzeteket, a fogselyem is valami ilyesmi, ami kibővítheti a lehetőségeinket. Vékony és nagyon erős, akár horgászásra, varrásra, de egyszerű riasztórendszer készítésére is használható.

4. Szemeteszsákok

Szárazon lehet benne tartani bármit, vagy ha egy lyukat vágunk az aljára és mindkét oldalára, rögtönzött poncsó lesz. Párna is készíthető belőle, vagy szétnyitva vízhatlan tetőként is szolgálhat. Érdemes egy csomag erősebb zsákot is tartani otthon, hiszen a konyhai változatok a környezettudatosság miatt már elég vékonyak.

5. Ceruzahegyező

A természetben létszükséglet, hogy az eszközeink használhatók maradjanak. Például minden alkalommal, amikor a késünket használjuk, kopik az éle. A ceruzahegyezővel a kés helyett a tűzgyújtáshoz kiváló forgácsot készíthetünk, így megkímélhetjük a nálunk levő kés élét. Ráadásul szinte semmi helyet nem foglal egy hegyező.

Ceruzafaragóval akár forgácsot is készíthetünk a tűzgyújtáshoz (Fotó: Pxhere.com)

6. Egy csomag kártya

Nem minden tárgyunknak kell szolgálnia közvetlenül a túlélést. Egy pakli kártya segít az idő eltöltésében, akár egyedül passziánszozunk, akár a társainkkal játszunk. Olyan kártyát is vihetünk magunkkal, amin állatnyomok vagy kötélcsomók vannak, így a szórakozás közben még a túlélést segítő dolgokat is tanulhatunk.

7. Jegyzetfüzet és ceruza

Ezek segítségével jegyzeteket készíthet, például a környezetéről vagy az útvonalakról, térképet rajzolhat, üzenetet hagyhat valakinek. Toll helyett azért érdemes a ceruzát választani, mert a rossz időjárási körülmények között a toll nehezen használható. A csomagban pedig már úgyis van hegyező.

8. Varrókészlet

Az utazók számára értékesített kis varrókészlet remek kiegészítője a készletnek. A ruházat könnyen elszakadhat a vadonban, és mielőtt teljesen tönkremenne, érdemes megvarrni, ezért az úti varrókészlet is hasznos. Ha pedig a cérna elfogy, akár a fogselymet is használhatjuk varrásra.

Nem csak az otthoni kézimunkánál jöhet jól a varrókészlet (Fotó: Pixabay.com)

9. Szigetelőszalag

Egy megfelelő minőségű szigetelőszalag is hasznos, akár megfoltozhat egy lyukat a csomagjában vagy akár a nadrágján, és bármit összefogat vele.

10. Valami lélekmelengető

A túlélés nemcsak fizikai, de szellemi feladat is. Ahhoz, hogy sikerüljön, sokszor kell valami biztató, ha már feladnánk a küzdelmet. Ez lehet egy fotó a szeretteinkről vagy akár egy bibliai idézet is. Bármi, ami segít pozitívnak maradni egy nehezen túlélhető helyzetben.

