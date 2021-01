Mit kell tenni, ha farkassal találkozunk?

Megosztás Tweet



Egyre gyakrabban hallani Magyarországon is a farkasok jelenlétéről. A koronavírus-járvány miatt most a korábbiaknál is többen túráznak az erdőkben, ezért érdemes tudni, hogy mit kell tenni, ha esetleg találkoznánk a ragadozókkal.

A farkasok leginkább az Északi-középhegységben fordulnak elő, ezért a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kiemelten is foglalkozik a témával.

Bár nálunk is őshonosak, hazánkban az első világháború után kipusztultak a farkasok. Az 1980-as évektől azonban újra megjelentek, Észak-Magyarország több hegységében állandó a jelenlétük, de már többször megfigyelték őket az Alföldön és a Dunántúlon is. A védelmükre tett intézkedések hatására fokozatosan települnek vissza korábbi élőhelyeire egész Európában.

A farkasok fokozottan védettek Magyarországon, a jelenlétük hozzájárul a biológiai sokféleséghez, és jól mutatja, ha egy élőhely természetközeli állapotban van. Testük a zsákmány kitartó üldözéséhez alkalmazkodott, sebességük akár a 60-70 kilométer per órát is elérheti, 4-5 métereseket is képesek ugrani, és akár napi 200 kilométert is meg tudnak tenni.

Érzékenyebb szemük, fülük és orruk segítségével sokkal hamarabb észrevesznek minket, mint mi őket. A kirándulóknak fontos tudni, hogy a farkas alapvetően elkerüli az embert, ezért rendkívül ritka a ragadozó–ember találkozás. Ilyenkor a farkasok néhány másodperc után maguktól távoznak.

A fiatal, tapasztalatlan farkasok azonban néha kíváncsiskodhatnak, és nem feltétlenül menekülnek el azonnal.

A lényeg, hogy ha farkassal találkozunk, próbáljunk nyugodtak maradni. Ha kényelmetlen a farkas közelsége, akkor lassan távozzunk a helyszínről, az állatot szemmel tartva.

Semmiképpen ne kezdjünk el a farkas elől szaladni.

A farkast szinte biztosan elriasztja, ha rákiabálnak vagy tapsolnak. De miután elszalad, véletlenül se vegyük üldözőbe, mert az védekezést, kiszámíthatatlan aggressziót válthat ki belőle.

Különösen veszélyes, ha egy fiatal állatot magunkhoz csalogatunk és etetni kezdjük. Ezt soha ne tegyük.

A farkas egyre gyakoribb Magyarországon is (Fotó: Wikipédia)

Fontos, hogy ha esetleg kutyával kirándulunk, azt soha ne engedjük szabadon, mert akár a ragadozók áldozatává is válhat. Ha kutyát sétáltatunk az erdőben, és farkasra figyelünk fel, a farkas pedig a kutyára összpontosít, akkor kiabálással, tapsolással vonjuk el a figyelmét a kutyáról. A farkastól távolságot tartva, hátrálás közben a kutyához hangosan beszélve távozzunk a területről. Ha a farkas ezek után is követ, akkor rákiabálva, kővel, fadarabbal dobálva tudjuk távol tartani.

Ha a farkast esetleg éppen az általa zsákmányolt prédájánál találjuk, azt ne próbáluk elvenni tőle, ne zavarjuk el a zsákmányától, mert ez szélsőséges agressziót válthat ki belőle.

Abban az esetben ha szabadon látogatható barlangban farkas búvóhelyet találunk, akkor azonnal távozzunk a barlangból. Ezek a szabályok az összes vadon élő állattal (pl. róka, borz, vaddisznó) történő találkozásra is vonatkoznak.

Amennyiben a szabadban farkast lát vagy a fajhoz kapcsolódó életnyomokat talál, akkor hívja fel a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát a +36/30/861–3808-as telefonszámon.

A címlapfotó illusztráció.