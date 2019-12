A csillámpor óriási pusztítást mér a tengerek élővilágára

A csillámpor veszélyeire Trisia Farrelly, az új-zélandi Massey Egyetem kutatója már 2017-ben felhívta a figyelmet. Véleménye szerint minden fajtáját be kellene tiltani, ugyanis mikroműanyagról van szó – olvasható a Daily Mail cikkében.

Scientists call for a complete ban on GLITTER because the particles are polluting oceans https://t.co/ate9oF4H9O

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 11, 2019