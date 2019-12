Lemondott vezetői pozíciójáról a Google két társalapítója

A Google társalapítói, Larry Page és Szergej Brin, akik a kereső óriás-anyavállalat, az Alphabet vezérigazgatói, illetve elnöki posztját töltötték be, kedden nyilvános levélben jelentették be, hogy lemondnak vezetői szerepükről a cégben.

Larry Page és Szergej Brin (Fotó: Boris Roessler/ DPA)

A Google vezérigazgatója, Sundar Pichai veszi át az Alphabet vezérigazgatói pozícióját is, ami azt jelenti, hogy a Google mellett a nyolc cégből álló – köztük az önvezető autókkal foglalkozó Waymo és a drónszállításó cég, a Wing – Other Bets vállalatait is felügyeli majd – írja a Business Insider.

„Soha nem voltunk olyanok, akik ragaszkodtak a vezetői szerepkörökhöz, amikor azt gondolták, hogy jobban is lehetne vezetni a vállalatot. Az Alphabetnek nincs már szüksége két vezérigazgatóra és egy elnökre” – olvasható a levélben.

Noha mostantól Pichai irányítja a céget, Brin és Page továbbra is az Alphabet társalapítói, igazgatósági tagjai és részvényesei maradnak. A két társalapító nyilvános levelet tett közzé, amelyben a váltás okairól, és az 1998-ban alapított Google fejlődéséről írtak.

„A cég nem szokványos utakon jár, és továbbra is ambiciózus kísérleteket tesz az új technológiák kifejlesztésére. A kreativitás és a kihívás ugyanúgy jelen van, mint korábban, és egyre több területen alkalmazzák őket, például a gépi tanulásnál, az energiahatékonyságnál és a szállítmányozásnál. Ennek ellenére a Google alapszolgáltatása – ami elfogulatlan, pontos és ingyenes hozzáférést biztosít az információkhoz – továbbra is a társaság középpontjában áll” – fejtették ki véleményüket.

A címlapfotó illusztráció.