3200 kilométerre mosta partra az óceán a feltaláló különleges hajóját

A rejtély még 2016-ban kezdődött, amikor Írország nyugati részén egy helyi lakos felfedezte a hajót egy éjjel a parton – olvasható a CNN cikkében.

When a solar-powered wooden houseboat was found washed up on an Irish beach, locals were puzzled. https://t.co/HbUHV1hJV2

— CNN International (@cnni) November 30, 2019