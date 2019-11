Elon Musk megmagyarázta, miért repedt meg az új Tesla üvege

Mikor az autó tervezője, Franz von Holzhausen egy jókora fémgolyót dobott a Cybertruck ablakának, hogy strapabírását bizonyítsa, az üveg berepedt – olvasható a The Verge cikkében.

Ezen a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk és a tervező is meglepődött, és a kínos nevetések között azzal próbálták menteni a helyzetet, hogy a golyó legalább nem hatolt át az üvegen.

A második próbálkozásnak is ugyanaz lett az eredménye. Musk azonban rájött, hogy hol lehetett a probléma, és Twitteren fejtette ki a véleményét.

Az üveg tesztelése előtt Von Holzhausen óriási kalapáccsal vágott rá több alkalommal is a gépkocsi ajtajára, amely remekül bírta a kalapácsütéseket, azonban pont ez okozhatta a problémát a továbbiakban. Az üveg alapja ugyanis valószínűleg megrepedt, így a fémgolyónak már nem tudott ellenállni.

Ez pedig hihetőnek tűnik, mivel egy lassított felvétel is napvilágra került, amely a show előtt készült, ezen pedig hiba nélkül végrehajtják a kísérletet.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019