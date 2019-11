A több száz barát ellenére is magányosak a mai fiatalok

A kutatók megállapították, azok, akiknek csak néhány közeli barátjuk van, legalább annyira, ha nem jobban elégedettek társas kapcsolataikkal, mint akiknek rengeteg barátja van online felületeken – olvasható a Daily Mail cikkében.

A tanulmány alapján a periférián lévő barátok – legyen szó például régi osztálytársakról vagy kollégákról – nem járulnak hozzá a boldogságunkhoz.

