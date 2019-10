Kiderült, mire szolgálhatnak a zebrák csíkjai

Egy japán kutatócsoport hat tehenet használt fel a kísérletben: míg a festetlen teheneken fél óra alatt 110 csípés keletkezett, a fekete-fehérre mázolt állatokon kevesebb mint 60 darab – olvasható a CNN hírei közt.

Korábbi tanulmányokban már bebizonyították, hogy a legyek kevésbé képesek leszállni fekete-fehér felületekre, mert nem tudnak lelassítani a landolás előtt.

