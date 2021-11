Halálra ijesztette a riportert az önvezető Tesla, neki akart menni a teherautóknak – VIDEÓ

„Dermedten néztem, ahogy a számítógéppel vezérelt autó majdnem belerohant egy útépítésbe, vagy megpróbált nekimenni egy álló teherautónak, és többször átvitt az út rossz oldalára” – írta Michael Ballaband, a CNN üzleti divíziójának autós újságírója, miután kipróbálta a Tesla nagy dérrel-dúrral beharangozott „full autonóm”, azaz teljes mértékig a mesterséges intelligenciára hagyatkozó üzemmódját.

– tette hozzá Ballaband.

A CNN riportere és operatőre szándékosan New York Brooklyn városrészében, a Flatbush sugárúton tartotta a menetpróbát a Tesla 3-as modellel, a délelőtti csúcsforgalomban.

A YouTube-ra feltöltött videót eddig mintegy 277 ezren nézték meg, de a Twitteren is futótűzként terjed. A sofőr elmondása szerint – akinek célja éppen az volt, hogy a számítógépes rendszer vezessen helyette – körülbelül három utcánként kellett átvennie az irányítást a robotpilótától, legalább egy kormánykorrekció erejéig.

Ballaband szerint a Tesla gyakran rángatózott a kanyarokban, váratlan helyeken fékezett le vagy gyorsított fel, egy alkalommal pedig megállt egy forgalmi lámpánál, ami zöldet mutatott. A legveszélyesebb pillanat azonban az volt, amikor

„Az önvezető-üzemmódtól azt várni, hogy elnavigáljon minket Brooklynban, olyan volt, mintha egy bizonytalankodó tinédzserrel indultunk volna forgalmi vizsgára” – tette hozzá a riporter.

