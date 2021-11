A világ legnagyobb jachtján tízezer palackos borospince, mozi és étterem is lesz – KÉPEK

A lenyűgöző 222 méteres, latinul álmodozást jelentő Somnio 2024-es indulásakor a világ legnagyobb jachtja lesz mind hosszában, mind térfogatában. A Somniót a Winch Design és a svéd Tillberg Design álmodta meg, és a norvég hajógyártó VARD fogja megépíteni, mintegy 600 millió dolláros költséggel – írja a CNN.

A gigantikus hajón 39 apartman lesz a hat emeleten. A legnagyobb lakás a legfelső emeletet foglalja majd el.

Interiors of Somnio, the 222m 'yacht liner’ have just been released!

Owners of the suites will choose one of the design teams to complete their interiors, so all apartments will be unique with different design briefs

Estimated outfitting cost of €500 million and launch in 2024 pic.twitter.com/aOD2DuFDUI

