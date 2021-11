Megszűnik egy funkció a Youtube-on

Jelentős változást fog bevezetni a YouTube a videók értékeléseinek megjelenítésében. A videómegosztó a jövőben nem fogja mutatni a klipek alatt azt, hogy hány embernek nem tetszett az adott tartalom – azaz, hányan kattintottak a lefelé mutató ujjú kézre–, hanem csak azt, hogy hány embernek tetszett az – jelentette az NBC News.

To reduce targeted dislike attacks & their impact on creators (esp on smaller creators), you’ll no longer see a public dislike *count* on YouTube starting today (the dislike button is staying).

This comes after lots of research, testing & consideration → https://t.co/mJWDJSSRoG

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 10, 2021