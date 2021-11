Megkezdődik Dél-Koreában a városi légi közlekedés

Dél-Korea még tavaly bejelentette, hogy 2025-re megvalósítja a repülőtaxi-szolgáltatást, és ennek érdekében csütörtökön már tesztelték is a vezérléséhez szolgáló rendszert – közölte a Reuters.

South Korea tests a system for controlling UAMs that will serve as air taxis between major airports and downtown Seoul as soon as 2025.#airtaxis #flyingcars #UAM #southkorea https://t.co/eMQAsejmgH

— John Tanner (@TannerHK) November 11, 2021