Virtuális világ: az Oculus sisakok frissítése segít megelőzni a baleseteket a valóságban

Az új frissítés neve Space Sense, aminek az a lényege, hogy a sisak viselője virtuális valóságban ne tegyen kárt semmiben és senkiben a valóságban – írta az Ocolus hivatalos blogja.

„A headset jelezni fog, ha más emberek, nagy testű háziállatok vagy egyéb tárgyak kerülnek a felhasználóhoz közel, így megelőzve a baleseteket.”

Oculus: Surprise! Our v34 update is here. We expanded the voice command functionalities, added Android phone notifications, Space Sense, and a whole lot more. Check out the “more” here: https://t.co/Cfq6cTWvb7 pic.twitter.com/ECai702l20

— Oculus (@oculus) November 2, 2021