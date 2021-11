Repülő autót mutatott be egy kínai gyártó – VIDEÓ

Megosztás Tweet



Az XPeng, ami a kínai piacon a legfejlettebb vezetéstámogató rendszerrel felszerelt elektromos autóival robbant be az ágazatba, a napokban megrendezett idei Tech Day eseményen bemutatta az elkövetkezendő években kereskedelmi forgalomba szánt innovatív technológiáit, a robotpónit és a repülő autót.

Az XPeng kínai cég eredetileg különböző vezetői asszisztensrendszereket gyárt, amelyek elősegítik a teljes önvezetési közlekedést a világban – írja a Villanyosautók.hu

A vállalat a napokban zajló Tech Day eseményen bemutatta a következő fejlesztéseiket, ami nem más, mint a robotpóni és a repülő autó.

Az eseményen bemutatott videóban látható, hogy a jármű földön és levegőben is alkalmas a közlekedésre. Terveik szerint 2024-ben már kereskedelmi forgalomban is megjelenhet az autó, ám az új technológia nyílvánvalóan új közlekedésrendészeti szabályozást is igényel majd.

Ezen kívül az XPeng gyártó jövő évben tervezi forgalomba helyezni a robotlovat, amellyel a gyerekek egy világra szóló barátot és játszópajtást kaphatnának.

A robot fejlettségét tekintve teljesen más dimenziókban mozog, mint amit manapság láthatunk.