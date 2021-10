Az egész világ ámult a japán csodavonaton

Megosztás Tweet



Ötvenhét évvel ezelőtt adták át a világ első nagysebességű vasútvonalát. Az 1964-es tokiói olimpiára új nyomtávolságú vasútvonal épült állomásokkal, biztosítóberendezésekkel, hidakkal, alagutakkal rekord gyorsaságú idő alatt.

(Fotó: Twitter.com)

Japán 1964. október 18-án, a tokiói olimpiai játékok előtt nyitotta meg a Tokió–Oszaka közötti 515 kilométer hosszú, normál nyomtávolságú, nagysebességű Tókaidó Sinkanszen vonalát, ami elindította a nagysebességű közlekedés világméretű fellendülését, valamint új lendületet adott a vasúti iparnak. A Tokió–Oszaka-vasútvonal akkor egymilliárd dollárba került.

A Sinkanszen egy nagysebességű vasúthálózat Japánban, amelyet a Japan Railways Group, az ország legnagyobb vasúttársasága üzemeltet. Mióta 1964 október 18-án megnyitották az első vonalat, a Tókaidó Sinkanszent (Tokió és Oszaka között),

a hálózatot a legtöbb honsúi és kjúsúi nagyvárosra kiterjesztették, maximum 300 kilométer/órás sebességgel, valamint földrengés- és tájfunbiztos vonatokkal.

A tesztek során a vonatok sebessége a hagyományos vasúti kocsiknál 443 kilométer/óra, a mágnesvasút vasúti kocsijainál pedig 580 kilométer/óra volt.

Japán a második világháborúban súlyos károkat szenvedett. A háború után az újjáépítés itt is azonnal megindult, és néhány évtized alatt a gazdaság is teljesen helyreállt. Az ország felemelkedéséhez szükség volt egy világméretű reklámra is, mellyel bemutatkozhattak ismét a világ színe előtt. Ehhez többek között a fővárosban tartott olimpiai játékokat kívánták felhasználni.

1964-re a kormány eltökélt szándéka volt,

hogy megmutatják a világnak, mire képesek a japánok 20 évvel a világháború pusztítása után.

Az olimpiához kapcsolódóan szükségessé vált az infrastruktúra fejlesztése is.

(Fotó: Wikipedia.org)

Japánban történelmi és földrajzi okokból a vasútvonalak keskeny nyomtávolsággal épültek ki. Az 1067 mm-es nyomtáv komolyan korlátozta a sebesség emelését és a kapacitás növelését. Az ország két legnagyobb városa,

Tokió és Oszaka közé tervezett új vasútvonalat már normál nyomtávolsággal és 25 kV-os 60 Hz-es áramrendszerrel tervezték.

Emiatt az új vasútvonal sehol sem csatlakozott a meglévő hálózathoz, így a régi állomások helyett is újakat kellett építeni vagy a meglévőket további vágányokkal kibővíteni.

Azzal, hogy minden korábbi korláttól mentesültek a tervezők, sokkal több lehetőség nyílt meg előttük, hiszen semmiféle régi szabványt vagy rendszert nem kellett figyelembe venni, így a sebességet is bátrabban emelhették egészen 200 kilométer/óráig.

Az új vasútvonal a Sinkanszen nevet kapta, mely magyarra fordítva egyszerűen csak annyit jelent, hogy Új fővonal.

1964-ben a napi utasszám a vonalon 61 ezer fő volt, ez a szám 2012-re napi 391 ezerre nőtt. Japánban rengetegen dolgoznak a nagyvárosokban, miközben a városon kívül laknak. Az ingázók naponta akár több száz kilométert is utaznak a munkahelyük és az otthonuk között. A megállók átlagos távolsága 60–80 kilométer, a gyorsabb vonatok csak a fontosabb városokban állnak meg.

Az új vonattal 210 kilométeres óránkénti sebességgel két és fél óra alatt el lehetett jutni Tokióból Oszakába. A sebesvonat megkönnyítette az üzletemberek utazásait és könnyen megközelíthetővé tette az idegenforgalmi nevezetességeket, köztük az egykori fővárost, az Oszaka közelében fekvő Kiotót.