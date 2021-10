„Legszívesebben levetné magát a lépcsőn” – súlyos gondok vannak az Amazon legújabb házirobotjával

Megosztás Tweet



Kiszivárgott dokumentumok és videók bizonyítják, hogy az Amazon legújabb piacra dobott fejlesztésétől finoman szólva sincsenek elragadtatva alkotói.

Készítői nincsenek elragadtatva az Amazon Astro otthoni robotjától – derül ki a Vice riportjából. Az egyik meg nem nevezett személy, aki a kedden bejelentett eszközön dolgozott, állítólag „katasztrófának” nevezte, amely „nem áll készen a kiadásra”, míg egy másik, a neve elhallgatását kérő megszólaló szerint a robot „szörnyű”, és az ötlet, hogy hasznos akadálymentesítési eszköz lenne (az Amazon reklámjának része, hogy az Astro segíthet az idősgondozásban), „abszurd badarság” – számolt be róla a The Verge.

A források azt is megemlítették, hogy a robot hadilábon áll a lépcsőkkel, sőt, az egyikük egészen addig ment jellemzésében, hogy a csúcstechnológiás eszköz „levetné magát rajtuk, ha lehetősége adódna rá”.

Tovább rontja a helyzetet, hogy a Vice riportja szerint a robot törékeny, és már több is eltört a prototípusok közül. Nem túl jó hír egy ezer dolláros (310 ezer forint) high-tech eszköz esetében, amely a földön haladva könnyen kerülhet láb alá.

A médium által megszerzett, kiszivárogtatott dokumentumok és fejlesztői találkozókról készült videókból az is kiderült, hogy az Astro sokat használja az arcfelismerő rendszerét, és azt a funkciót, amellyel követi az embereket, ha nem tudja azonosítani őket.

A Vice forrásai szerint a robot nem túl jó abban, hogy ténylegesen felismerje az embereket, ami ahhoz vezethet, hogy folyamatosan a sarkában jár azoknak, akiket már rég tárolnia kellene a memórájában. Egyik készítője az adatgyűjtő rendszert „adatvédelmi rémálomnak” nevezte.

A cikk megjelenése után az Amazon közleményt küldött a The Verge-nek, melyben kifejtette, hogy az idézett dokumentumok elavultak, és az elégedetlen megjegyzések nem tükrözik azt, hogy az Astro most mennyire jól működik.

„Az Astro teljesítményének és biztonsági rendszereinek e jellemzései egyszerűen pontatlanok. Az Astro mind a minőség, mind a biztonság terén szigorú tesztelésen ment keresztül, beleértve több tízezer órányi tesztelést a béta résztvevőkkel. Ez magában foglalja az Astro fejlett biztonsági rendszerének átfogó tesztelését, amelyet úgy terveztek, hogy elkerülje a tárgyakat, felismerje a lépcsőket, és a megfelelő ponton megállítsa az eszközt, amikor szükséges” – olvasható a közleményben.

A The Verge hozzátette: a kiszivárgott dokumentumok és videók némileg új kontextusba helyezik az Astro meghívásos alapú bevezetését is. Jelenleg ugyanis nem lehet egyszerűen megvásárolni a robotot, az érdeklődőnek először meghívót kell kérnie. Ez egy olyan folyamat, mely során a jelentkezőnek ki kell töltenie egy kérdőívet, ami alapján kiderül, hogy a háza megfelelő lenne-e az Astro számára (olyan kérdés is szerepel benne, hogy milyen lépcsők vannak az ingatlanban).

Ezek után lehetséges, hogy az Amazon megpróbálja legújabb fejlesztésű Astro robotjait a legjobb környezetbe beilleszteni, hogy megnézze, megfelelően használhatók-e.

Így készült: az Astro mögötti tudományos háttérről az alábbi angol nyelvű videóban tájékozódhat