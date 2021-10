Valósággá váló sci-fi – Gondolatolvasóvá válik a Google-keresés

Megosztás Tweet



A Google-keresés kétségkívül a legegyszerűbb és legnépszerűbb módja a gyors válaszok megtalálásának, de esetenként új kérdéseket is felvethet. Néha ezek a felfedezetlen témakörök egy-egy korábbi talány felkutatása közben jutnak a felhasználó eszébe, ráadásul úgy, hogy nehezen tudja megfogalmazni, pontosan mit is keres. A techóriás erre kíván új megoldást nyújtani.

A vállalat szerdai Search On eseményén a Google számos érdekes új funkciót jelentett be, amelyek keresőmotorját gyakorlatilag gondolatolvasóvá varázsolhatják, beleértve a Google Lens eszközt, amely lehetővé teszi a szavakkal és fotókkal való keresést, valamint egy új „tudnivalók” mezőt, ami a kereséssel általában kapcsolatos kérdésekre hivatott választ adni – számolt be róla a Gizmodo.

Az új funkciókat a MUM (Multitask Unified Model) nevű gépi tanulási modell hajtja, amely a szövegen kívüli formátumokból, például képekből, hangokból és videókból is képes információkat gyűjteni. A MUM ezt a tudást több mint 75 nyelven tudja átadni.

A gépi tanulás segítségével a Google mostantól a szokásos szövegalapú keresőkifejezéseken kívül is képes a kontextust figyelembe venni, ami hasznos lehet, ha a felhasználó úgy érzi, hogy nem tudja, mit keressen, és milyen szavakat vagy kifejezéseket használjon. Az elkövetkező hónapokban a Google keresési eredményei elkezdenek olyan kötődő tartalmakat felajánlani, amelyek kapcsolatosak a témával, de talán nem vetődtek fel a kutatási munka során.

A vállalat által bemutatott egyik példa az akrilfesték keresése volt: a kifejezést keresősávba beírva, majd „Tudnivalók” mezőig legörgetve, a Google megjelenít egy leírást az akrilfestékről, arról, hol lehet megvásárolni, valamint linkeket az akrilfestékek használatáról, az ehhez a festéstípushoz kapcsolódó stílusokról, illetve tippeket a technikáról és arról, hogyan kezdjen hozzá a felhasználó a ház körüli dolgokhoz.

A Google Lens a gépi tanulás segítségével lehetővé teszi, hogy a felhasználó valós idejű vizuális kereséssel tegyen fel kérdéseket az adott képpel kapcsolatban. Ha például egy pulóverről készült fotót lát, a Lens segítségével rákérdezhet más típusú, azonos mintájú ruhadarabokra.

(Forrás: Google)

A funkció talán legpraktikusabb megvalósítása azonban az, amikor a felhasználó segítséget keres valamilyen konkrét dolog azonosításához, amiről nem tudja, hogyan fogalmazhatná meg egy írásos keresésben.

A Google ezt egy törött sebességváltós kerékpár fotójával demonstrálta, amelyről egészen addig a pillanatig nem is lehetett tudni, hogy a kerékpár része. A felhasználó a kamerát a kerékpár törött alkatrészére irányíthatja, majd megkérdezheti a Google-t, hogyan javítsa meg, anélkül, hogy írásban azonosítaná az alkatrészt a kereső számára. A Google Lens ezen funkciói csak jövő év elején lesznek elérhetők, és azt egyelőre nem tudni, hogy a különálló Google Lens alkalmazásba vagy a telefon alapértelmezett Kamera alkalmazásába lesznek-e beépítve.

(Forrás: Google)

A Google gépi tanulást is alkalmaz a videók egyes pillanatainak felismerésére és a jelenethez kapcsolódó témák azonosítására. Ha például egy olyan állatról szóló videót néz a felhasználó, amelyet a videó címe vagy leírása nem említ, a Google ennek ellenére felismeri a fajt, és visszaadja a kapcsolódó linkeket. Ezt a funkciót az elkövetkező hetekben vezeti be a cég, további „vizuális fejlesztésekkel” pedig a következő hónapokban bővíti.

A Google gépi tanulásához nem kapcsolódó két további alapvető keresési változtatás a „keresés finomítása” és a „keresés kiszélesítése” lehetőségek, amelyeket a felhasználó az interneten a kereséskor választhat. Ez segít az eredeti kérdésen túllépni vagy leszűkíteni a témakört. Ezeket a funkciókat a következő hónapokban vezetik be.

(Forrás: Google)

A címlapfotó illusztráció.