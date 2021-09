Bemutatjuk a bivalyerős, vadiúj iPhone 13-ast

Megosztás Tweet



Kedden mutatták be az Apple legújabb fejlesztéseit. A legjobban várt újdonságot, az iPhone 13-ast rendkívül erős A15-ös chip hajtja, előlapi pajzsa minden eddiginél erősebb, és az Apple garantálja az IP68-as szintű vízállóságot

A tizenharmadik generációs iPhone kialakítása hasonló, mint az elődjéé, azonban a kamerái átlósan helyezkednek el. Az előlap is tartogat egy kis meglepetést, hiszen a kijelző felső bevágása kisebb.

A készüléket bivalyerős A15-ös chip hajtja, előlapi pajzsa minden eddiginél erősebb, és az Apple garantálja az IP68-as szintű vízállóságot.

Az iPhone 13 és iPhone 13 Mini kijelzője 800 nites csúcsfényerőt produkál. A hatmagos processzor figyelemre méltó teljesítményt kölcsönöz az új telefonoknak.



A kínai riválisokéval vetekedő 12 megapixeles kamera – amely már az előzetes pletykák szerint is az egyik legnagyobb újítása a 13-as sorozatnak – valóban 47 százalékkal több fényt gyűjt össze – ígéri az amerikai fejlesztő. Nagyobb, 1,7 mikronos pixelekkel és f/1,5 rekeszértékkel rendelkezik. Mindkét olcsóbb verzió kameráját ellátták szenzoreltolásos stabilizálással.

Új „filmes mód” lehetővé teszi a rack fókuszálását is. Van benne vadonatúj portré mód kimondottan videókészítéshez, szelektív fókusszal. Felbontása most is Dolby Vision HDR.

Az új iPhone 13 Mini kezdő ára 699 dollár – körülbelül 207 ezer forint –, a nagyobb testvéré pedig 799 dollár (236 500 forint).