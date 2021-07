Mélyrepülésből sikerült talpra állnia a Snapchatnek

Megosztás Tweet



Az elmúlt időszakban nagyon rosszul szerepelt a Snap Inc. cég, amely a Snapchat alkalmazást működteti. Köszönhető ez a vállalaton belüli felmondásoknak, az Instagramon belül található új sztorifunkciónak és a rengeteg hibának, amelyeket Android telefonokon tapasztaltak a felhasználók. A vállalat azonban ismét sikeres, az új fejlesztéseknek köszönhetően talpra tudott állni.

A konkurensek folymatos támadása, a Snapchat alkalmazásban jelentkező problémák és a felmondások nemcsak a Snap Inc. hírnevét kezdték ki, de a cég New York-i részvényeit is a mélyre ásta.

A drasztikus mélyrepülésből az új alkalmazáson belüli funkció, az Augmented Reality (AR) segítette ki, mindemellett számos hibát kijavítottak az applikáción belül.

Az újítások, javítások pedig ismét sikerre vitték a céget, a versenytársait lekörözte a tőzsdén is. Az elmúlt negyedéves beszámoló szerint a Snap Inc. vállalat 77 dollárért adta el részvényeit, miközben 2018 decemberében alig érte el a hat dollárt a papírok értéke.

John Blackledge, a Cowen szakértője a hatalmas ugrást egy „szörny” negyedévnek nevezte.

„Izgatottak vagyunk a 2021-es és az azt követő óriási lehetőségek miatt”

– mondta Jeremi Gorman, a Snap üzleti igazgatója, az elemzőkkel folytatott konferenciahíváson.

Ahogyan a videóban is látható, az új AR-funkció lehetővé teszi, hogy tárgyakat, képeket jelenítsenek meg a felhasználók a telefonon a valóságos térben. Naponta mintegy 200 millióan alkalmazzák ezt a funkciót.

A Snap azonban nagyobb szerepet szán az AR-nek. Virtuális vásárlásokat vizionál, egy olyan technológiát szeretne létrehozni, amely lehetővé tenné az emberek számára, hogy virtuálisan vásároljanak, esetleg lássák hogy egy szék hogyan mutatna az otthonukban, vagy magukat egy ingben, amelyet a kamerán keresztül próbáltak fel.

A márkáknak kell egy a bevásárlóközpontokat és bemutatótermeket helyettesítő értékesítési csatorna

– mondta Jeremi Gorman.

A címlapfotó illusztráció.