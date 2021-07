Magyar találmány: kerékpárra építhető nyomkövetőt szabadalmaztatnak

Megosztás Tweet



Filutás Viktor országúti kerékpáros magyar bajnok is tesztelte az új magyar szabadalmat, azt a lakosság által is használható nyomkövető berendezést, amivel a kerékpárok nem csupán lopásbiztossá válnak, hanem a teljesítményünkről, útvonalunkról is pontos képet kapunk általa.

Magyar találmány, és az egész világon újdonságnak számít az a nyomkövető, amit Horváth Zoltán fejlesztett. A feltaláló régóta a terület szakértője: már 14 éve foglalkozik GPS-rendszerekkel a legkülönfélébb területeken.

„Az ügyfelek választják meg, milyen nyomkövetőre van szükségük: a legérdekesebb az volt, amikor egy teknősbéka hátára kellett GPS-t szerelnünk, de egyébként is a legkülönbözőbb területeken fordul elő. Került már nyomkövető vadőrökre, hajóra, méhkaptárra, kutyára, macskára, gyerekre, nagypapára” – sorolja a férfi, aki saját fejlesztésű termékével most a kerékpár mozgását teszi lekövethetővé.

„Korábban számomra is gondot okozott, hogy a gyerekeim a játszótér szélén letették a kerékpárt, lakat nélkül, és elmentek játszani. A bicikli pedig védelem nélkül maradt. Ekkor jutott eszembe az ötlet, amit aztán sikerült is egyedi megoldássá fejlesztenem” – mondja Zoltán.

15 másodpercen belül riaszt az új nyomkövető

A férfi hozzáteszi: habár korábban is voltak nyomkövetők a piacon, ezeket ma gyakorlatilag senki sem használja, annyira nem praktikus darabok.

„Van például egy keréklámpába szerelt, kínai gyártmány, amit egy mozdulattal le lehetett törni, vagy ki lehetett belőle venni a SIM-kártyát (így megszűnt a nyomkövetés és a riasztás). Más modelleket a kerékpárvázba, a nyeregbe vagy a kormányvázba rejtettek, így a használónak néhány naponta szét kellett volna szednie az említett részeket – ezt természetesen senki sem fogja megcsinálni, hiszen már nyerget állítani is fárasztó” – mondja a feltaláló, akinek a terméke már kereskedelmi forgalomba került, és akár rollerekhez, motorokhoz is használható.

„Az FB222 névre keresztelt eszközünk ugyanúgy működik, mint például a kormányzár: a kulacstartó alá rejtve látható, elrettentő erővel is bír. Felrakni pofonegyszerű, leszedni annál nehezebb. Ha valaki az USB-nyílást akarja kinyitni, attól már beindul a riasztó. Ezt egy speciális csavar zárja, ami szintén saját gyártmány. Szövetburkolat is készül hozzá, mint kiegészítő termék, ez védi az esőtől és el is rejti a készüléket” – mondja Zoltán, aki Filutás Viktor országúti kerékpáros magyar bajnokot is felkérte a termék tesztelésére.

Hazai fejlesztés – hazai gyártás

A készülék kulcseleme magyar gyártmány. Hazai tervezésű, ráadásul itthon gyártják: a burkolata Újpesten készül, Dunakeszin festik le, és Fóton szerelik össze. A készenléti ideje 90 nap, az üzemideje 90 óra, és 400 km volt a legnagyobb távolság, amit egy töltéssel kibírt a készülék. Így havonta egyszer, powerbankkel elegendő újratölteni.

Az egyedi szoftvernek köszönhetően az útvonalunk a térképen is kirajzolódik, így pontosan lekövethetővé válik, mikor merre jártunk. PC-n, böngészőn keresztül érhető el az asztali gépre szánt verzió, míg mobiltelefonra a Playstore-ból tölthető le. Az asztali gépes verzió számos plusz funkcióval is rendelkezik, és komplex logisztikai feladatok ellátására is alkalmas.

Láthatjuk például, hogy a kerékpáros mennyit tekert, hol voltak a várakozási pontok útközben, de a váltakozó magasságot is nyomon követhetjük egy diagram segítségével. Ha pedig bárki el akarná tulajdonítani a kerékpárt, a rendszer 15 másodpercen belül riasztó e-mailt küld.

Megbízható, bárhol használható

„Az e-mail olyannyira pontos és megbízható, hogy a tesztek alapján száz esetből százszor megérkezik. Az egész rendszer a mobilszolgáltatók hálózatára épülve működik, és a készülékben olyan SIM-kártya van, amely a világ bármely országában használható” – zárja a feltaláló.