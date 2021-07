Hamarosan bárhonnan elérhetjük a saját, személyre szabott Windowsunkat

A Windows új szolgáltatást jelentett be, a Windows 365-öt, amelynek köszönhetően bármilyen eszközről, akár táblagépről is elérhető lesz egy távoli asztali gép operációs rendszere. A fizetős funkciót a cégek augusztustól vehetik majd igénybe, de az amerikai számítástechnikai óriás már most árulja.

A Windows 365 hasonlóan fog működni, mint a számítógépes játékok online közvetítése (stream) – számolt be a BBC World. Tehát a rendszer kezelése egy távoli gépen történik, amit egy másik eszköz közvetít. Ez azt jelenti, hogy mindenféle eszköz, akár táblagép vagy Apple Mac is közvetíthet egy Windows asztali gépet.

„Bemutatjuk a Windows 365-öt. Az első felhő-PC minden szervezet számára a Földön.”

Introducing Windows 365.

The first Cloud PC for every organization on the planet.

