Az ujjunk lehet a jövő mobiltöltője

Egy új technológiának köszönhetően az (izzadt) ujjainkkal tölthetnénk fel az okostelefonjainkat. Tudósok egy vékony, viselhető, sebtapaszhoz hasonló „csíkot” fejlesztenek, amely az izzadt tenyerünkből termel áramot, akár alvás közben is – írta a Daily Mail.

Az ujjbegyre kell helyezni a kis szerkezetet, mert az ujjban több verejtékmirigy van, mint a test más részein, az itt elhelyezett vezetők pedig összegyűjtik és feldolgozzák a nedvességet. A fejlesztés jelenleg ott tart, hogy egy órát 10 óra viseléssel 24 órás használatra lehet feltölteni, és olyan három hét lenne feltölteni vele egy okostelefont, de a fejlesztők a jövőben növelni szeretnék a kapacitást. Bár ez csak egy ujjbegyre vonatkozik, ha a többi ujjbegyre is felhelyeznék az eszközt, akkor tízszer ennyi energiát lehetne termelni.

Az igazi újdonság az, hogy más viselhető eszközök esetében az energiatermeléshez intenzív testmozgást kell végeznünk, vagy valamilyen külső forrásra van szükség, mint a napfény vagy nagy hőmérsékletváltozás. A fejlesztés alatt álló eszköz azonban még akkor is képes áramot termelni az ujjbegyek nedvességéből, amikor alszunk.

Vagy akár egy poszt írásával is tölthetjük a telefont, ugyanis érintés hatására az energiagyűjtő kis mennyiségű áramot termel. Tehát olyan tevékenységeket, mint a gépelés, az SMS-írás, a zongorázás vagy a morzejelezés, extra töltéssé alakítja át, így akár egy poszt vagy üzenet elküldése a telefont is töltheti.

Your next phone charger could be at your (sweaty) fingertips! Scientists develop a thin, ... https://t.co/kj6LRrTorz via @MailOnline

