Három éve kifütyülték a rajongók a Diablo készítőit, most azonban örömhír érkezett tőlük

Megosztás Tweet



A rajongók 2018-ban kifütyülték a készítőket, mert újabb számítógépes játék helyett a Diablo telefonos változatát jelentették be. Most már tudjuk, hogy valamikor érkezik a Diablo 4 is, de ami aktuálisabb, szeptember 23-án jön a második rész felújított verziója. Ebből az alkalomból összeszedtünk pár érdekességet a videójáték-sorozatról.

A Diablo-sorozat készítője a Blizzard Entertainment a 2021-es E3-találkozón jelentette be, hogy 2021. szeptember 23-án érkezik a Diablo 2: Resurrected, a Diablo 2 felújított változata. Az ikonikus hack and slash minden idők egyik legnépszerűbb démonokkal harcoló fantasy játéka.

Diablo II: Resurrected release date set for September 23https://t.co/2tdJmI2M1p pic.twitter.com/kNAhPFMnCt — VideoGamer.com (@VideoGamerCom) June 14, 2021

Diablo (1996)

A Diablo olyan népszerű volt, hogy démonokkal teli történetét sokféleképpen feldolgozták, többek között könyv formájában is.

Az első részben Diablo démoni hangon megszólal, ami valamiféle ördögi kántálásnak hangzik. Azonban, a felvételt visszafele játszva, érteni lehet, hogy valójában mit mond: „Eat your vegetables and brush after every meal”, magyarul: Egyél zöldséget, és moss fogat minden étkezés után!

Bár a Legendary Pictures a 2000-es években megvette a jogokat, hogy filmet készíthessen az eredeti játékból, de azóta már levették a honlapjukon lévő készülő filmek listájáról.

A játékhoz egy kiegészítő jött ki, a Diablo: Hellfire (1997).

Diablo 2 (2000)

A Diablo 2 a világ egyik legnépszerűbb RPG típusú számítógépes játéka. Érdekessége a secret cow level (titkos tehén szint), amiről az első rész után indultak el a pletykák, és a második részbe bele is került. Sok mindent kell teljesíteni hozzá, csak akkor lehet létrehozni a portált, ha valaki olyan nehézségi szinten játszik, amit már végigvitt, és több dolgot is össze kell gyűjteni, hogy a secret cow levelre juthassunk. Ha egyszer bejutottunk, a Hell Bovine-okkal (ördögi szarvasmarhák) teli pályára kerülünk.

Egy másik helyszín Heave’'s brethren (égi testvérek) set valódi koreai műtárgyakat vonultat fel, és a testvéreket négy nagy koreai személy után nevezték el.

A második rész kiegészítője a Diablo 2: Lord of Destruction (2001).

Diablo 3 (2012)

A Diablo 3-ban is találunk elrejtett világot. A játékosok eljuthatnak Whimsyshire-be, egy vidám helyre, tele felhőkkel, szivárványokkal, zöld mezőkkel, unikornisokkal és plüssmedvékkel. Ugyanakkor bármennyire is boldog menedékhelynek tűnik, az ellenségeket megtámadva ugyanannyi és ugyanolyan intenzív harcba keveredhetünk, mint a játék többi részében.

Több mint 30 millió eladással minden idők legnépszerűbb játékainak listáján egy 17. helyet ért el.

A harmadik résznek két kiegészítője is van: Diablo III: Reaper of Souls (2014), Diablo III. Rise of the Necromancer (2017)

Diablo 2 Resurrected (2021)

A Diablo 2 és a kiegészítő, Lord of Destruction felújított változata. Olyan közel tartják az eredetihez, amennyire csak lehet, miközben a karakterek és a környezet kinézete teljesen modern lesz, az eredetileg 2D-s játékból a megjelenés után élvezhetjük a 3D-s változatot is.

A játékban majd egy kattintással át lehet váltani a 20 évvel ezelőtti 2D-s verzióra, és azzal játszani, ott lesz a felszín alatt. Erről a Blizzard azt mondta, hogy nem újraépítik a játékot, és próbálják olyanra formálni, mint a Diablo 2-t, ez a Diablo 2.

Diablo 4

2019-ben jelentették be a negyedik részt, de még mindig nem tudni, hogy mikor érkezik.

Jelenleg 4 osztályról, csoportról lehet tudni (egyébként hattal készülnek a fejlesztők): Barbarian (barbár), Sorceress (varázslónő), Druid és Rogue. A Barbárok fizikai, közelharcra alkalmas karakterek, akik képesek lesznek négy fegyvert is használni, két kétkezes és két egykezes fegyvert, és válthatnak köztük, attól függően, hogy milyen képességet használnak éppen.

Diablo Immortal

A telefonra készült változatot 2018-ban jelentették be. Mindenki a Diablo 2 vagy a Diablo 4 bejelentését várta. A rajongók olyan csalódottak voltak, hogy kifütyülték a készítőket, amikor arról beszéltek, milyen platformon élvezhetik majd a játékot, és hogy még nem érkezik játék PC-re (a videóban a platformok 00:20-tól hallhatók, a közönség 00:30-nál fütyüli ki a Blizzard képviselőit).

Címlapfotó: Blizzard.com