Már lehet jegyet venni a sztratoszférába szóló utazásra

A Space Perspective sztratoszférába tartó utazásaira szerdán 125 ezer dollárért, azaz több mint 35 millió forintért kezdték el árusítani a jegyeket. A luxusélményt nyújtó utat jóval alacsonyabb áron meg lehet úszni, mint a Blue Origin útját, amelyre 28 millió dollárért, azaz közel 8 milliárd forintért árverezték el az első jegyet. A cég óriási „űrballonokat” használ, amelyekkel legfeljebb nyolc vendéget visznek a sztratoszférába, 20 mérföldes, tehát több mint 32 kilométeres magasságba, egy hatórás útra. A bejelentés egy zárt körű elővásárlási időszakot követett, amely során az első három kezdeti útra minden jegy elkelt. A kereskedelmi járatok 2024-ben indulnak – írta a Daily Mail.

Az utasok a Föld panorámájában gyönyörködhetnek majd egy kapszulából, amelyben bár is található.

Jane Poynter, a Space Perspective alapítója és társ-vezérigazgatója a DailyMail.com-nak elmondta: „A Spaceship Neptune-t (Neptun Űrhajót) egy futballstadion méretű űrballon hajtja, és 12 mérföld per óra (19,3 km/óra) sebességgel a Föld légkörének 99 százaléka fölé emelkedik, hogy űrutazóinknak megadja azt az élményt, amit az űrhajósok is átélnek: Földünket a világűr feketeségében láthatják majd.”

A Space Perspective egy startup cég, amelyet 2020-ban alapított Poynter és Taber McCallum, akik korábban a World View társalapítói voltak, egy olyan cégé, amely léggömbökhöz rögzített érzékelőket telepít, hogy aztán űrfelvételek készülhessenek velük.

A teljes út a kilövéstől a leszállásig összesen hat órán át tart, ebből két órát tölt a sztratoszférában. A kapszulában wifi is van, amely lehetővé teszi az élő közvetítést.

