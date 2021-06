Kiberma: életet menthetnek a légi- és búvárdrónok

Megosztás Tweet



Különleges dróngyakorlatot tekinthettek meg az M2 Petőfi TV nézői a Kiberma című műsorban. A nagy területek bejárására és feltérképezésére alkalmas eszközöket már Magyarországon is használják a vészhelyzet-elhárítás és a kutatás-mentés területein, a Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség tervei szerint pedig hamarosan az oktatásuk aktív részévé válik a dróntechnológia.

Gyakorlaton mutatta be a Magyarországi Drón Koalíció a felderítő gépezetek hatékonyságát az életmentésben a budakalászi Lupa-tónál. A szimuláció rámutatott, hogyan segíthetik a drónok a vízimentők munkáját az életmentésben. Zubor Attila, a magyar vízimentő-válogatott szövetségi kapitánya az M2 Petőfi TV-nek adott riportjában elmondta, bár az emberi jelenlétet nem helyettesíthetik a drónok, segítségükkel gyorsabbá és célzottabbá válhat a keresés és a mentés folyamata.

„Hazánkban is alkalmaznak már drónokat a vízimentésben felderítésre. Kísérleti jelleggel pedig már azt a technológiát is bevetették, amivel mentőegységet lehet szállítani, illetve ledobni a drónról. Az anyagi korlátok leküzdése mellett a dróntechnológia oktatását is meg kell szervezni ahhoz, hogy széles körben alkalmazhassuk itthon ezt a vívmányt” – tette hozzá a Kiberma riportjában Bóné Zoltán drónszakértő.

A különleges eszközökről többet is megtudhatnak a téma érdeklődői a Kiberma idézett adásából.

A címlapfotó illusztráció (A vízimentők speciális szállító drónja egy vízben fölfújódó mentőpárnát készül ledobni a mentési bemutatón Tihanynál 2019. június 21-én, Fotó: MTI/Máthé Zoltán)