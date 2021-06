Ekkor kezdődött az iPhone-őrület

Megosztás Tweet



2007. június 29-én kerültek a boltokba az első iPhone-ok, már ekkor emberek tízezrei várakoztak az Apple üzletei előtt, és számos boltban a nyitás után fél órával elfogyott az összes készülék. Tíz érdekesség a korszakalkotó telefonról.

2007. január 9-én jelentette be San Francisco-ban Steve Jobs az iPhone-t. Szavai szerint aznap az Apple „újra felfedezte a telefont.”

Június 29-én pedig már a boltokban is elérhetővé váltak az első iPhone-ok. Először két modell közül választhattak a vásárlók, a 4 gigabájtos tárolókapacitással rendelkező típust 499 dollárért árulták, a 8 gigabájtost pedig 599 dollárért.

Már az első iPhone megjelenésekor emberek tízezrei várakoztak az Apple üzletei előtt, számos boltban a nyitás után fél órával elfogyott az összes készülék. Azóta igazi kultusz alakult ki az iPhone-ok körül, az évforduló alkalmából összegyűjtöttünk tíz érdekességet a korszakalkotó telefonokról.

Steve Jobs szellemisége

Az iPhone természetesen nem jöhetett volna létre Steve Jobs, az egyik legnagyobb hatású techguru közreműködése nélkül. Ő 1997-ben tért vissza az Apple-höz, és néhány éven belül felvirágoztatta a céget. A mindig viselt teniszcipője, kopott kék farmerje és fekete garbója sokak emlékeiben máig élesen él. Munkatársaival ő volt az, aki nem termékeket, hanem sokkal inkább élményeket akart eladni az embereknek. Ez a szemlélet mozgatta az iPhone létrehozását is, ami a világ első szép, letisztult formavilágú telefonja lett.

Steve Jobs az első iPhone-nal 2007-ben (Fotó: MTI/EPA/Peer Grimm)

Nem telefonnak indult

Az iPhone fejlesztésének kezdetekor egy forradalmi tabletet szerettek volna létrehozni. Amikor azonban Steve Jobs kipróbálta a fejlesztendő eszköz virtuális billentyűzetét, akkor változtatta meg a teljes koncepciót a későbbi iPhone-ra.

Az iPhone projekt kódneve

Az Apple 2005-től dolgozott az iPhone-okon titokban, a projekt kódneve „Project Purple 2”, azaz „Lila projekt 2” volt. Csak néhány mérnök és alkalmazott tudott a cégnél a fejlesztésről.

Az „i” betű

Minden Apple termék neve az „i” betűvel kezdődik, azonban nem biztos, hogy mindenki tudja ennek az eredetét. Steve Jobs még 1998-ban jelentette be az iMac-et. Ekkor mondta el, hogy az „i” betű az internetet takarja. Ebben az időben a világháló még meglehetősen új dolognak számított, és a cég azt akarta ezzel jelezni, hogy a készülékkel könnyen lehet használni a számtalan lehetőséget nyújtó internetet. Később hozzátették, hogy az „i” szintén utal az inspirációra, az utasításra (instruct), az egyénire (individual) és a tájékoztat (inform) kifejezésekre is.

Kibírja a zuhanást

Az iPhone akár egy 4 ezer méteres zuhanást is képes túlélni. Egyszer egy ejtőernyős ilyen magasságban vesztette el a telefonját. Amikor később megtalálta, a telefon még működött, csak a kijelzője tört el.

2 milliárd felett

Már több mint 2,3 milliárd iPhone-t adtak el világszerte, és jelenleg több mint 1 milliárd darabot aktívan is használnak. A legtöbb iPhone-t 2015-ben adták el, 231 milliót. Azóta kissé visszaesett az Apple telefonjainak értékesítése, főleg a kínai Xiaomi és Huawei márkák előretörése miatt.

Sokak számára megszokott éves program, hogy a legújabb iPhone megjelenése előtt a boltoknál éjszakáznak, hogy a lehető leghamarabb jussanak hozzá az új készülékhez (Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon)

Piaci részesedés

Világszinten az eladott telefonok 15 százaléka iPhone, azonban az egyes országok és régiók között hatalmas különbségek vannak a telefon piaci részesedésében. Japán, Kanada, az USA. Mind-mind olyan országok, ahol a mobiltelefonoknak több, mint a fele iPhone. Ezzel szemben a fejlődő országokban sokkal kisebb részesedéssel bír a mobilpiacon az Apple telefonja. Kínában a 18%-át, Brazíliában a 14%-át, Nigériában a 7%-át, Indiában pedig csak a 3%-át adják az iPhone-ok a helyi mobilpiacnak.

Még Európában is hatalmas különbségek vannak az egyes országok között ezen a téren. Hazánkban 21%-os részesedéssel bírnak az Apple telefonjai, ez nagyjából az európai középmezőnynek mondható. Lengyelországban például a telefonoknak csak a 7 százaléka iPhone, az Egyesült Királyságban viszont a fele.

Haszonkulcs

Az Apple olyan nagy haszonkulccsal dolgozik, hogy annak ellenére, hogy az iPhone piaci részesedése csak nagyjából 15 százalékos, a cég teszi el az okostelefon piac profitjának több mint 90 százalékát.

Az iPhone legnagyobb negyedéves bevételét 2021 első időszakában érte el, ekkor egyetlen negyedév alatt 66 milliárd dollár bevétele volt az Apple-nek a telefonokból – ez nagyjából Horvátország egy éves teljes GDP-jének felel meg.

Az Apple 2021. áprilisában lila színben is bemutatta a legújabb iPhone-okat (Fotó: EPA/APPLE INC.)

A nagy rivális

Ma már csak néhány nagy gyártó fedi le a mobilpiac többségét. A kínai gyártók mellett az Apple legnagyobb konkurense a Samsung. A színfalak mögött azonban nincs rossz viszony a két cég között, az iPhone processzorát valójában a Samsung gyártja.

9:41 a képeken

A reklámokban látható iPhone-okon mindig 9:41 az idő. Ennek hátterében egy érdekes történet áll. Az első iPhone-t Steve Jobs 9:42-kor mutatta be, ezt már előre kiszámolták, ezért a prezentációján szereplő képeken látható telefonokon is ez az idő szerepelt. Később 2010-ben, amikor pedig az első iPad-ot mutatták be, akkor ez 9:41-kor történt meg. Ettől kezdve látható az összes reklámban a telefonokon a 9:41-es idő.

Címlapfotó: Az első iPhone 2007-ből (MTI/EPA/Apple)