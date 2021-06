A Snapchat törölte a fiatalok halálához vezető filterét

A Snapchat üzenetküldő alkalmazás törölte azt a filterét, amely mutatja, hogy milyen sebességgel megyünk. A vállalat szerint azért teszik ezt, mert alig alkalmazták a felhasználók a sebességfiltert. Ám több autóbaleset is történt használata közben, az egyik alkalmával három fiú elhunyt. Közülük két fiú szülei be is perelték a céget, mert szerintük a filter bátorította a fiatalokat az óránkénti 198 kilométeres gyorshajtásra. Azonban eltarthat még néhány hónapig, mire mind az 500 millió felhasználó alkalmazásából törlődik a funkció.