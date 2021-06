Több népszerű oldal dőlt be egy baki miatt

Megosztás Tweet



Számos nagy honlap, köztük a brit kormány honlapja vált elérhetetlenné kedden, miután meghibásodás történt a Fastly nevű amerikai székhelyű felhőalapú számítástechnikai szolgáltatónál.

A meghibásodás olyan honlapok tucatjait sújtotta, mint a The New York Times, a BBC, a CNN, a Twitch, a Reddit, a Financial Times, a Bloomberg, a Guardian, a Le Monde, valamint a brit kormány honlapja. Az érintett honlapok nagy része nem sokkal később ismét elérhetővé vált.

A San Franciscó-i székhelyű Fastly elismerte, hogy probléma merült fel, mindazonáltal honlapján csak annyit közölt, hogy továbbra is vizsgálja az esetet.

A címlapfotó illusztráció.