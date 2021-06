Szoftveresen nagyot robbantott az Apple

Megosztás Tweet



Nemrég tartotta meg az Apple az idei nagy fejlesztői konferenciáját, a WWDC 2021-et, amelyen friss hírek és bejelentések hangzottak el, beleértve az első áttekintést az iOS 15-ről, az új macOS Monterey-ről, a FaceTime nagy fejlesztéseiről és egyebekről.

Az eseményt percről percre követte a The Verge, és a közzétett összeállításában az Apple legnagyobb bejelentései olvashatók.

Bejelentették az új, iOS15 operációs rendszert, amellyel sok más új funkció mellett jobb lesz a FaceTime, és olyan fejlesztések várhatók, mint a térbeli hangzás, egy új SharePlay funkció, amely lehetővé teszi zene és videó virtuális megosztását élőben a FaceTime-on, frissítések érkeznek az üzeneteknél, új köntösbe bújtatják az értesítéseket, az Emlékek képekben funkicó is frissül, és az időjárás-alkalmazást is újratervezik.

(Fotó: EPA/APPLE)

Az Apple mesterséges intelligenciát alkalmaz annak érdekében, hogy a fényképeinken szereplő összes szöveg olvasható legyen a telefonunkon.

Az új Live Text digitalizálja a fotókon található szöveget,

amelyet például ki is lehet majd másolni, vagy felhívni egy ott szereplő telefonszámot. Az Apple Wallet hamarosan lehetővé teszi, hogy digitális formában tárolhassuk személyazonosító okmányunkat (egyes amerikai államokban), amelyet aztán az Egyesült Államok repülőterein azonosítóként használnak majd.

(Fotó: EPA/APPLE)

Az iPadOS 15-tel lehetséges lesz „widgeteket”, különböző kis kütyüket hozzáadni a kezdőképernyőhöz (mint az időjárás-előrejelzés, óra stb.), és hozzáférhetünk az app libraryhez – alkalmazások könyvtárához –, amely tavaly az iOS 14-es debütált.

Emellett multitasking – több feladat egyidejű végzése – fejlesztéseket is bevezetnek, új vezérlőkkel, amelyek megkönnyítik az alkalmazások kezelését, és alkalmazásokat is építhetünk a Swift Playgrounds segítségével.

Új adatvédelmi funkciókat is bejelentettek,

köztük azt is, hogy az Apple Mail elektronikus levelező alkalmazás blokkolja a nyomkövetést a Mail Privacy Protection, vagyis a levelek titkosítását végző védelmi eszköz segítségével. Ezenkívül a Safari webes böngésző is elrejti majd egyedi hálózati azonsítónkat, az IP-címünket.

(Fotó: EPA/APPLE)

Az Apple engedélyezi, hogy a Siri hangvezérelt virtuális asszisztens feldolgozza a hangkérelmeket az eszközön, vagyis a hang nem kerül elküldésre az interneten, és a Siri offline, hálózathoz nem kapcsolt állapotban is sok kérést elfogadhat. Az Apple megengedi, hogy harmadik fél, egy külső gyártó kiegészítőjéhez is hozzá lehessen adni a Sirit – jelentették be a WWDC-n.

Számos új egészségközpontú funkciót mutattak be, például az egészségügyi adatok megosztását családtagjainkkal és az egészségügyi szolgáltatókkal. A hamarosan megjelenő watchOS 8-on már elérhetők ezek a funkciók, köztük egy új Mindfulness (tudatosság) alkalmazással, a Képek arcfelismerő funkciójának fejlesztéseivel.

Néhány változtatást hajt végre a cég az AirPods fülhallagatókon,

például könnyebb lesz őket megtalálni az eszköz csatlakoztatásához a hálozatkeresőben. Az Apple iCloud is bevezeti az e-mailem elrejtése funkciót, amellyel privát módon tudjuk e-mailjeinket tovvábítani.

Az Apple következő nagy macOS kiadása Monterey néven fog szerepelni. Az egyik nagy új szolgáltatás az a lehetőség, hogy ugyanazt az egeret és billentyűzetet használhatjuk a Macen és az iPaden egyidejüleg, oda-vissza húzhatjuk az egeret a két eszköz képernyői közt.

(Fotó: EPA/APPLE)

Mindezeken túl újratervezik a Safarit tabok és a tabcsoportok megjelenését is. IOS operációs rendszeren a fülsáv a képernyő alján lesz, hogy könnyebben elérhessük hüvelykujjunkkal. A webbővítmények az iOS és az iPadOS rendszerekhez is megérkeznek.