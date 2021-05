A multióriások dolgozói is egy magyar cég szoftverével játszanak

Megosztás Tweet



Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb hazai fejlesztése a Flinkit!, amely a klasszikus céges csapatépítőket ötvözi akár home office-ban, akár szabadtéren játszható saját online játékokkal. A fejlesztők komoly HR-es tapasztalatokra építve dolgozták ki a platformot, ami különböző kerettörténetek köré épülő kihívások elé állítja a játékosokat. Pintér Antal ötletgazda arról beszélt, mivel a koronavírus-járvány miatt az irodai munkavégzés háttérbe szorult, a személyes találkozók száma lecsökkent, alkalmazásukat azonnal az igényeknek megfelelően alakították át, így a korlátozások mellett is lehetővé téve az értékes csapatépítők megtartását.

A tavaly márciusban kirobbant koronavírus-járvány teljesen megváltoztatta az addigi életünket, és a cégeknek is gyorsan reagálniuk kellett a fejleményekre. Mindez nemcsak azzal járt, hogy az irodai munkavégzésről home office-ra álltak át a legtöbben, de a vállalatok fejlődésében jelentős szerepet betöltő csapatépítőket is azonnal újra kellett gondolni.

A Flinkit! ötlete már a járványt megelőzően megszületett, de a startup vezetői a koronavírus hatásaira reagálva döntöttek úgy, hogy online formába is átültetik a platformot. Céljuk volt, hogy a járványhelyzetben legyen egy olyan, mindenki számára elérhető csapatépítő játék, amelyet mindenki elérhet otthonról, és a kollégák akkor is jól érezhetik magukat, ha személyesen nem tartózkodnak egy helyen.

Az offline csapatépítők még nem tértek vissza

Pintér Antal ügyvezető elmondta, hogy a csapatépítés a járvány előtt általában 1-2 napos személyes programot takart. Ez lehetett strukturált vagy kevésbé szervezett is, de a lényeg tulajdonképpen mindig az, hogy a munkatársaknak közös élményeket adjon, amely a csapat összecsiszolódását szolgálja.

„A home office hirtelen elterjedésével a csapatépítőt nem volt könnyű átszervezni az online térbe. A legtöbben kivártak, mondván 1-2 hónap eltelik, aztán minden visszaáll a régi kerékvágásba. Csakhogy amint véget ért a tavalyi nyár, a csapatépítés főszezonjának számító szeptember-októberben jött a második hullám is. Akkor merült fel igazán az igény, hogy valahogy online módon közösen csináljanak valamit a cég dolgozói” – fogalmazott a több mint 20 éves szervezetfejlesztési tapasztalattal rendelkező szakember.

A Flinkit! alapítója arról is beszélt, karácsonykor volt igazán érezhető az online csapatépítők fellendülése, de a fokozatos nyitás ellenére még idén tavasszal sincsenek jelenléti tréningek. A vezetőket ez komoly dilemma elé állítja, hiszen két lehetséges választásuk van: vagy most szerveznek meg egy online programot, vagy bíznak egy őszi jelenléti eseményben, de azt egyelőre senki nem tudja biztosan megmondani, hogyan alakul a járvány hónapok múlva.

„A cégek felnőttek a jelenlegi helyzethez, pedig két évvel ezelőtt még a legtöbben nem is értették, ha online csapatépítőről beszéltünk. Elég komoly kereslete van most ennek, amit egyrészt a kényszer szült, de a technológiai háttérnek köszönhetően ma már jó alternatív megoldásokat lehet találni. Jellemzően egyébként offline programokat helyeznek át az online térbe, ilyen lehet egy borkóstoló is. A Flinkit! nagy előnye viszont, hogy az internetre született” – fogalmazott.

Előkelő negyedik hely a Product Hunton

A Flinkit! az utóbbi évek egyik legizgalmasabb hazai fejlesztése, mely a klasszikus céges csapatépítőket ötvözi akár home office-ban, akár szabadtéren játszható saját online játékokkal. A fejlesztők komoly HR-es tapasztalatokra építve dolgozták ki a platformot, mely különböző kerettörténetek köré épülő kihívások elé állítja a játékosokat. Korlátlan létszámban játszható, nincs kötöttség a település illetőségét tekintve sem.

Pintér Antal elmondta, a Flinkit!-et feladványok, pontgyűjtés és fejtörők jellemzik. A résztvevők a játék elején eldönthetik, hogy egymás ellen versenyeznek, vagy csapatokat alkotva teljesítik a játékot.

„A kreatív feladatmegoldások kimozdítják a csapattagokat a mindennapi mókuskerékből és olyan új impulzust nyújtanak számukra, amelyek a közös napi munkavégzésben nincsenek jelen. Különlegessége, hogy nem hagyományos lebonyolítású csapatépítőként funkcionál: akár szervezés, akár maga a játék, akár a játék közbeni kommunikáció tekintetében minden a résztvevőknek kedvez. E-mailben kapott kóddal indítható a játék, ezt követően egyszerű csapatszervezés következik, játékon belüli sztori választása, majd a játék indítása” – értékelt az ötletgazda.

A fejlesztést tavaly novemberben mutatták be a Product Hunton, melyen az érdeklődők a technológiai újdonságokat láthatják az elsők között. A Flinkit! előkelő negyedik helyen végzett, és ez rögtön meglátszott a népszerűségben is: karácsonyig több száz csapat játszott a platformon.

Pintér Antal azt is elárulta, többek között olyan cégek dolgozói is a Flinkit!-en játszanak, mint a Coca-Cola, az Apple, a Nike, a Microsoft vagy épp az Uber, tehát gyorsan világhírre tettek szert.