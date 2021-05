Vége lehet a lájkvadászatnak az Instagramon

Megosztás Tweet



Az Instagram tett egy lépést a fiatalok mentális egészségének megőrzése érdekében. Ugyanis ezentúl a posztok alatt nem fog megjelenni, hogy hány ember lájkolta, hanem a felhasználók a lájkolók közül egy nevet fognak látni, „és mások” felirat kíséretében.

„Az Instagram azt az újdonságot nyújtja felhasználóinak, hogy elrejthetik a lájkok számát az alkalmazásban” – írta a BBC. A közösségi média szerint az az újítás célja, hogy levegyék a lájkvadászat terhét az emberek válláról.

Azok, akik bekapcsolják ezt a lehetőséget, ezentúl a kedvelések száma helyett egy felhasználó nevét látja majd a lájkolók közül, „és mások” felirat kíséretében.

Az Instagram főnöke, Adam Mosseri azt mondta a BBC-nek, hogy tovább tartott bevezetni az újdonságot, mint remélte, de nagyon izgatott. Ugyanis 2019 óta több országban is tesztelték már az újítást, de most válik globálisan elérhetővé.

Olyan aggodalmak után, minthogy a felület használata a magabiztosság hiányához vezethet, és a mentális egészség romlásához is hozzájárulhat, az Instagram kutatást végzett, amiben azonban azt állapították meg, hogy a kedvelések számának elrejtése nincs nagy befolyással a felhasználok viselkedésére és mentális jóllétére.

Mosseri mégis azt mondta, hogy

annak érdekében vezették be az újdonságot, hogy az emberek jól érezhessék magukat az idő alatt, amit a felületen töltenek.

Hozzátette, hogy minél inkább a saját igényeiknek megfelelően alakíthatják az emberek az Instagramot és a Facebookot, annál jobb.

A lényeg, hogy az embereknek legyen választási lehetőségük.

Azzal indokolta ezt, hogy az emberek sokszor haboznak, ha úgy kell dönteniük, hogy nem csinálhatják vissza. Talán lesznek, akik pár hétig, hónapig nem akarnak azon aggódni, hogy ki mennyi lájkot kap, de aztán mégis visszakapcsolnák a számlálót.

Ha valaki mégsem kapcsolná be a számoló elrejtését, akkor sem fogja látni olyan profilok és posztok esetében a számokat, ahol azt letiltották. Ugyanis nemcsak a fiókbeállításokban lesz olyan funkció, hogy egyáltalán ne láthassuk a saját és mások posztjain a kedvelések számát, hanem külön-külön is le lehet majd tiltani egy-egy poszt esetében. Utóbbit a posztolás előtt vagy után is megtehetjük.

Az Instagram algoritmusa azonban az új lehetőségtől függetlenül továbbra is figyelembe veszi a kedvelések számát a reklámok esetében más tényezőkkel együtt, mint például hogy kiket követ a felhasználó, milyen posztokra reagál.

A címlapfotó illusztráció.